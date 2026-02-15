EU istraživački centar za najnaprednije poluvodiče

Europa je dom globalnog lidera u litografiji nizozemskog ASML-a, no u ukupnoj tehnologiji i proizvodnji poluvodiča Europa ima samo manju ulogu

Ustvari, Europa je po strani napretka potaknutog umjetnom inteligencijom koji je unaprijedio američke i azijske kompanije.

Zakon o europskim čipovima, predstavljen 2022. godine, ima za cilj udvostručiti udio EU u globalnoj proizvodnji poluvodiča na 20% do 2030. godine.

Jedan od strateških projekata Europske unije u nastojanju nadoknaživanja zaostajanja za SAD i Kinom je NanoIC, pilot liniju vrijedna 2,5 milijardi eura usmjerenu na razvoj ultra-naprednih poluvodiča što jer u skladu s planovima Zakona EU o čipovima. Linija je otvorena u ponedjeljak 9. veljače ove godine.

NanoIC će biti domaćin najnaprednijem alatu ASML-a, stroju High NA EUV, uz cijeli niz pratećih alata.

NanoIC je smješten u istraživačkom centru imec u Leuvenu, NanoIC je zamišljen kao otvorena pilotna linija gdje tvrtke, istraživački instituti i startupi mogu izrađivati ​​prototipove i testirati najsuvremenije komponente prije komercijalne primjene.

Za razliku od tradicionalnih zatvorenih tvornica, NanoIC nudi pristup tehnologijama sustava na čipu (SoC) iznad 2 nanometara, kompletima za dizajn procesa u ranoj fazi i naprednim alatima koji premošćuju jaz između laboratorijskih istraživanja i industrijske primjene.

imec

NanoIC je osmišljen kako bi nadoknadio makar dio europskog zaostajanja. Umjesto izgradnje potpuno komercijalne tvornice, Europa se kladi na zajednički istraživački model koji tvrtkama i laboratorijima omogućuje izradu prototipova procesnih koraka i integraciju većih od 2 nm prije nego što ulože milijarde u masovnu proizvodnju.

NanoIC-ove mogućnosti usmjerene su na inovacije na ključnim tržištima kao što su umjetna inteligencija, 6G komunikacije, autonomni sustavi i zdravstvene tehnologije , gdje su napredne performanse i učinkovitost čipova ključne.

Smanjivanjem prepreka pristupu za mala i srednja poduzeća i istraživačke organizacije, inicijativa nastoji diverzificirati europski ekosustav poluvodiča i katalizirati razvoj novih proizvoda bez ogromnih početnih troškova komercijalnih tvornica.

imec

Ukupna investicija za pilot liniju NanoIC, koja se sastoji od 1,4 milijarde javnih sredstava od zajedničkog poduzeća EU Chips i flamanske vlade te 1,1 milijarde privatnih doprinosa vodećih tvrtki u industriji, pri čemu ASML predstavlja najveći udio. Ukupan iznos investicije je 2,5 milijardi eura.

Izvršna vlast EU-a priprema se za drugi Zakon o čipovima, okvirno planiran za kraj ožujka.