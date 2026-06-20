Demonstriran 800 Gb/s kvantni prijenos podataka preko Atlantika

Telekomunikacijska tvrtka Colt Technology Services i proizvođač mrežne opreme Ciena uspješno su demonstrirali jedan od najbržih kvantno sigurnih prijenosa podataka ikada izvedenih preko Atlantika

Tijekom testiranja podaci su u stvarnom vremenu prenošeni između New Yorka i Londona preko 6.900 kilometara Coltove podmorske i kopnene mrežne infrastrukture. Za zaštitu podataka korišteno je Cienino rješenje za šifriranje WaveLogic 6 Extreme (WL6e), koje primjenjuje algoritme postkvantne kriptografije (Post-Quantum Cryptography – PQC) usklađene sa standardima američkog Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju (NIST).

Test je pokazao da je moguće sigurno prenositi podatke brzinom od 800 GbE (Gigabit Ethernet), što predstavlja značajan iskorak u odnosu na današnje mreže za velike udaljenosti i podmorske sustave koji uglavnom rade na brzinama od 100 GbE ili 400 GbE.

Priprema za kvantne prijetnje

Jedan od glavnih ciljeva projekta bio je pokazati kako se mrežna infrastruktura može zaštititi od budućih prijetnji koje donosi razvoj kvantnog računarstva. Stručnjaci već godinama upozoravaju na scenarij poznat kao „prikupi sada, dešifriraj kasnije“ (harvest now, decrypt later), u kojem napadači danas presreću i pohranjuju šifririrane podatke kako bi ih u budućnosti dešifrirali uz pomoć dovoljno snažnih kvantnih računala.

Prema nekim procjenama, kvantna računala sposobna za razbijanje današnjih kriptografskih algoritama mogla bi se pojaviti već do kraja ovog desetljeća, zbog čega tehnološka industrija ubrzano radi na implementaciji postkvantnih sigurnosnih mehanizama.

stručnjaci Colt Technology Services i Ciena koji su radili na kvantnom prijenosu podataka preko Atlantika

NIST-ov standard za novu generaciju kriptografije

Ključni element demonstracije bila je primjena algoritma ML-KEM (Module-Lattice-Based Key Encapsulation Mechanism), jednog od prvih postkvantnih kriptografskih algoritama koje je NIST službeno standardizirao kroz standard FIPS 203.

Cienino rješenje za šifriranje integrirano je u platformu Waveserver i omogućuje zaštitu komunikacije velikog kapaciteta bez značajnog utjecaja na performanse mreže. Tijekom testiranja zabilježene su stabilne optičke performanse na podmorskoj infrastrukturi te spremnost sustava za podršku rastućim zahtjevima koje generiraju umjetna inteligencija i moderni podatkovni centri.

„Kvantno računarstvo redefinira sigurnosne izazove globalne povezivosti. Ovo testiranje predstavlja važan korak u zaštiti podataka koji svakodnevno putuju između kontinenata te pokazuje da se kvantno sigurna zaštita može implementirati u stvarnim mrežnim okruženjima i na velikim udaljenostima“, izjavio je Buddy Bayer, glavni operativni direktor Colt Technology Servicesa.

Prema njegovim riječima, kombinacija globalne mrežne infrastrukture i novih sigurnosnih tehnologija omogućit će poduzećima, hiperskalerima i pružateljima digitalnih usluga sigurniji rast u eri umjetne inteligencije i kvantnog računarstva.

Demonstracija potvrđuje da se prijelaz prema postkvantnoj sigurnosti više ne promatra kao dugoročna teorijska potreba, već kao konkretan tehnološki izazov za koji se telekomunikacijska industrija već danas aktivno priprema.