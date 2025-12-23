Broj mobilnih IoT veza doseći 5,9 milijardi do 2035.

Tržište mobilnog interneta stvari spremno je za značajan rast u nadolazećim godinama, a očekuje se da će broj konekcija porasti na 5,9 milijardi do 2035. godine

Omdia ističe transformativni utjecaj 5G tehnologija na krajolik mobilnog interneta stvari (Internet of Things, IoT), identificirajući tri ključne tehnologije kao primarne pokretače rasta: 5G RedCap, 5G Massive IoT i 4G LTE Cat-1bis module.

5G eRedCap

Istraživanje ističe 5G RedCap kao transformativni razvoj, usvajanje je dobilo na zamahu početkom 2025. godine. Pozicioniran kao optimalno rješenje za povezivost srednje razine, RedCap je namijenjen 5G uređajima koji ne zahtijevaju napredne specifikacije ultrapouzdane komunikacije s niskom latencijom (uRLLC) ili poboljšanog mobilnog širokopojasnog interneta (eMBB). Osim toga, RedCap nudi ključne prednosti za budućnost dok industrija prelazi na postupno ukidanje 4G mreža nakon 2030. godine.

Studija napominje da je, iako je početno uvođenje RedCapa bilo sporije od očekivanog, 2025. godina pokazala obećanje lansiranjem najnovije serije Apple Watch koja uključuje RedCap tehnologiju. Uz taj rast, očekuje se da će lansiranja eRedCap modula započeti 2026. godine, dodatno proširujući mogućnosti povezivanja srednje razine i potičući usvajanje u širem rasponu slučajeva upotrebe.

Automobili

Automobilski segment će porasti s 500 milijuna priključaka na oko 1,2 milijarde u sljedećih deset godina, povećavajući svoj tržišni udio s 13% na 21%. Većina tog rasta priključaka dolazit će iz Azije i Oceanije, gdje će automobilski segment rasti zbog rastuće potražnje potrošača za inteligentnim vozilima s 5G povezivošću.

„Brzi porast softverski definiranih vozila, temeljna potreba za ažuriranjima putem zraka, regulatorni propisi i povezivanje vozila sa svime, sve je to omogućeno vozilima povezanim putem mobilnih uređaja, zbog čega očekujemo da će vozila predstavljati jednu od pet mobilnih veza do 2025. godine“, smatra Andrew Brown, voditelj prakse interneta stvari u Omdii.