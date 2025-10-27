Amazon testira pametne naočale za navigaciju dostavljačima

Amazon je predstavio pametne naočale za svoje dostavljače

Koristeći računalni vid i ugrađenu umjetnu inteligenciju, naočale prikazuju informacije koje su vozaču potrebne u stvarnom vremenu: upute za vožnju, opasnosti na cesti, dokaz o dostavi, pa čak i točnu lokaciju paketa u vozilu.

Sustav se automatski aktivira čim vozač parkira na mjestu dostave. Naočale pomažu dostavljaču da pronađe pravi paket u kombiju. Zatim ga vode do pravih vrata što je praktično u zgradama ili labirintima ureda.

Povezane s kontrolerom ugrađenim u prsluk za dostavu, Amazonove naočale rade na zamjenjivu bateriju i imaju gumb za hitne slučajeve. Štoviše, kompatibilne su s dioptrijskim ili fotokromatskim lećama koje se prilagođavaju ambijentalnom svjetlu.

Zasad Amazon testira naočale sa svojim dostavljačima u Sjevernoj Americi. Mogućnosti naočala su i otkrivanje pogrešaka u dostavi u stvarnom vremenu, upozorenja u slučaju netočnih adresa, prepoznavanje životinja u vrtovima i automatsku prilagodbu svjetlini.

Gigant e-trgovine nada se smanjenju vremena dostave i poboljšanju sigurnosti vozača.

Amazonove nove naočale predstavljaju budućnost povezanog rada. Uskoro vaš dostavljač više neće gledati u svoj telefon, već će doslovno vidjeti svoju misiju kako se odvija pred njegovim očima.