5G postaje nova okosnica vojnih komunikacija

NATO i vojske zapadnih zemalja ubrzano napuštaju zatvorene vojne mreže i okreću se 5G tehnologijama, uz dodatne sigurnosne mehanizme koji omogućuju uporabu i u najzahtjevnijim borbenim uvjetima

Gorden Knezović subota, 27. lipnja 2026. u 00:14
📷 elistair.com
elistair.com

Godinama su vojne komunikacije bile sinonim za zatvorene, vlasničke sustave razvijane isključivo za potrebe obrane. Takvi su sustavi nudili visoku razinu sigurnosti, ali su bili skupi za izgradnju, ograničeni mogućnostima nadogradnje i tehnološki su napredovali znatno sporije od komercijalnih mobilnih mreža.

Posljednjih nekoliko godina taj se pristup ubrzano mijenja. Nakon što su 4G i 5G tehnologije postale standard u javnoj sigurnosti, hitnim službama i industriji, iste tehnologije sve intenzivnije ulaze i u obrambeni sektor. NATO je komunikacijske mreže nove generacije, uključujući 5G, uvrstio među svoje ključne strateške tehnologije koje će imati presudnu ulogu u budućim vojnim operacijama.

Promjena dolazi u trenutku kada članice Saveza planiraju znatno povećati izdvajanja za obranu. Na summitu u Haagu dogovoreno je postupno povećanje ukupne obrambene potrošnje na pet posto BDP-a do 2035. godine, pri čemu će značajan dio biti usmjeren upravo prema komunikacijskoj infrastrukturi, kibernetičkoj sigurnosti i digitalnoj otpornosti.

Komercijalni 5G nije dovoljan

Iako se obrana okreće komercijalnim mobilnim tehnologijama, standardne javne 5G mreže same po sebi nisu dovoljno sigurne za vojnu uporabu.

Prvi preduvjet je potpuna kontrola lanca opskrbe. NATO posljednjih godina posebnu pažnju posvećuje pouzdanosti proizvođača mrežne opreme jer kompromitirana infrastruktura može predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik.

Drugi važan element predstavlja arhitektura "Zero Trust". Za razliku od tradicionalnog modela, u kojem se vjeruje mreži, Zero Trust polazi od pretpostavke da se ne vjeruje nijednom korisniku ni uređaju. Svaki podatak nosi vlastitu enkripciju, prava pristupa i mogućnost provjere bez obzira kroz koju mrežu prolazi.

Uz to dolazi zaštita od elektroničkog ratovanja, mogućnost rada u uvjetima snažnog ometanja te potpuno šifrirana komunikacija između mreža savezničkih država.

📷 Mreža/AI
Mreža/AI

Hibridna arhitektura

Umjesto izgradnje potpuno odvojenih vojnih mobilnih mreža, razvija se hibridni model koji kombinira više različitih komunikacijskih slojeva.

Osnovu čine nacionalne komercijalne mobilne mreže koje pružaju veliku pokrivenost i kapacitet. One se nadopunjuju prijenosnim privatnim 5G mrežama koje se mogu brzo rasporediti na bojištu ili tijekom kriznih situacija.

Treći sloj čine nezemaljske mreže (NTN), odnosno satelitski sustavi u niskim i geostacionarnim orbitama, ali i platforme poput visokoletećih bespilotnih letjelica. Takva kombinacija omogućuje nastavak komunikacije čak i kada je zemaljska infrastruktura uništena ili nedostupna.

Upravo zbog toga sve se više govori o jedinstvenom komunikacijskom ekosustavu koji povezuje klasične mobilne mreže, privatne 5G sustave i satelitske komunikacije.

Francuska pokazuje kako izgleda budućnost

Jedan od najnaprednijih europskih primjera predstavlja francuski projekt Réseau Radio du Futur (RRF).

Riječ je o nacionalnoj 4G/5G mreži namijenjenoj hitnim službama koja pokriva gotovo cijelu Francusku te omogućuje migraciju oko 400.000 korisnika s dotadašnje TETRAPOL infrastrukture. Sustav koriste policija, vatrogasci, hitna medicinska pomoć, žandarmerija, carina te pojedine vojne postrojbe tijekom operacija na domaćem teritoriju.

Model pokazuje kako se komercijalna mobilna infrastruktura može nadograditi do razine potrebne za kritične državne službe.

📷 Mreža/AI
Mreža/AI

5G mijenja način vođenja operacija

Najveća vrijednost 5G mreža nije samo veća brzina prijenosa podataka nego vrlo mala latencija i mogućnost povezivanja velikog broja uređaja u stvarnom vremenu.

To omogućuje istodobnu razmjenu videozapisa visoke rezolucije s bespilotnih letjelica, podataka sa senzora, lokacijskih informacija i obavještajnih izvora unutar jedinstvenog zapovjednog sustava.

Takav pristup čini temelj suvremenih C4ISR sustava (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), odnosno integriranih platformi za zapovijedanje, nadzor i donošenje odluka.

Istodobno, računalna obrada sve se više premješta na rub mreže (Edge Computing), gdje umjetna inteligencija može analizirati podatke neposredno uz mjesto njihova nastanka, bez potrebe za slanjem u udaljene podatkovne centre.

5G postaje i senzor

Jedna od najzanimljivijih tehnoloških promjena dolazi iz razvoja 3GPP standarda poznatog pod nazivom ISAC (Integrated Sensing and Communication).

Ideja je da bazne stanice, osim prijenosa podataka, koriste iste radijske signale za detekciju objekata u prostoru. Drugim riječima, mobilna mreža istodobno postaje i komunikacijski sustav i svojevrsni radar.

Takav pristup mogao bi omogućiti otkrivanje bespilotnih letjelica, praćenje kretanja objekata ili prepoznavanje anomalija u elektromagnetskom spektru bez postavljanja dodatnih radarskih sustava.

U kombinaciji s umjetnom inteligencijom i rubnim računalstvom mreža može gotovo trenutačno klasificirati prijetnje i upozoriti operatere.

📷 Mreža/AI
Mreža/AI

Novo tržište za telekom industriju

Razvoj obrambenih 5G mreža otvara potpuno novo tržište za telekom operatore, proizvođače mrežne opreme i dobavljače sigurnosnih rješenja.

No neće svi moći sudjelovati. Vojne mreže zahtijevat će provjerene lance opskrbe, certificiranu sigurnost, otpornost na elektroničko ratovanje i mogućnost rada u degradiranim uvjetima. Zbog toga će povjerenje u dobavljače postati jednako važno kao i same tehničke performanse.

Za telekom industriju to znači da 5G više nije samo tehnologija za brži mobilni internet. Sve je izglednije da će upravo obrambeni sektor postati jedno od najvećih novih tržišta za napredne mobilne mreže tijekom sljedećeg desetljeća.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunska snaga zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

125mm Carbon Fibre woofer, 25mm Carbon Fibre tweeter, 32Hz–28kHz, 89dB, 6Ω, 175W, 2-way, 1000×185×280 mm

2.156 € 2.800 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL Bar 1300 MK2

11.1.4 kanalni sustav, 2470 W maksimalne snage, True Dolby Atmos, DTS:X, MultiBeam 3.0, odvojivi bežični surround zvučnici, 8" dual-driver bežični subwoofer, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, PureVoice 2.0

1.119 € 1.689 € Akcija

Flagship Symbol X serije.

Akcija

MAGNAT SYMBOL X160

Zvučnici za profesionalne i poluprofesionalne PA sustave, za unutarnju / vanjsku upotrebu, otporan na prskanje po standardima IPX5.

239 € 289 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi