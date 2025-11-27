Hrvatski Telekom gradi 5G mrežu za tri pametne zračne luke u Hrvatskoj

Projekt 'NextGen 5G Airports' Hrvatskog Telekoma odabran je za sufinanciranje u okviru programa CEF (Connecting Europe Facility) Europske komisije, u konkurenciji od 28 projekata iz cijele EU

Time će Hrvatska dobiti prve tri pametne zračne luke za koje će Hrvatski Telekom izgraditi 5G privatne mreže. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5,6 milijuna eura, od čega su 3,09 milijuna eura bespovratna sredstva.

Hrvatski Telekom, kao vodeći partner , u okviru potprograma CEF Digital, Poziva '5G large scale pilots – 5G and Edge for Smart Communities – Works' prijavio je 'NextGen 5G Airports' u konzorciju sa zračnim lukama Zagreb, Zadar i Pula, tvrtkom Markoja te Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu. Projektne aktivnosti obuhvaćaju ulaganje u izgradnju privatne 5G mreže na području zračnih luka, što će omogućiti povećanje operativne učinkovitosti, sigurnosti i boljeg korisničkog iskustva.

'NextGen 5G Airports' je tek četvrti projekt s fokusom na aerodromsku infrastrukturu sufinanciran kroz CEF Digital. Od ukupno 128 sufinanciranih projekata u okviru prva tri Poziva, sufinancirana su tek tri projekta aerodroma na razini cijele EU.

Jedna od glavnih prednosti implementacije privatnih 5G mreža u zračnim lukama jest da pružaju cjelovito rješenje u kojem Hrvatski Telekom preuzima potpunu odgovornost za upravljanje mrežom. Takav pristup osigurava stabilnu i pouzdanu komunikacijsku mrežu za zračne luke, a operaterima aerodroma omogućena je brža i učinkovitija digitalizacija usluga.

Nadalje, privatne 5G mreže značajno povećavaju sigurnost i pouzdanost rada zračnih luka. Fleksibilnost mreža omogućuje prilagodbu specifičnim zahtjevima svake aviokompanije, operatera ili korisnika, pružajući im infrastrukturu koja točno odgovara njihovim potrebama. Ulaganja u privatne 5G mreže omogućuju transformaciju hrvatskih zračnih luka i veću spremnost za buduće izazove i prilike, pritom osiguravajući vrhunsko korisničko iskustvo.

Europska unija financira do 75% prihvatljivih troškova velikih pilot-projekata za novu generaciju 5G mreža, koje povezuju naprednu povezanost s rubnim računalnim kapacitetima u sektorima poput zdravstva, obrazovanja, prometa i poljoprivrede. Preostalih 25% u ovom projektu predstavljaju ulaganja Hrvatskog Telekoma i ostalih partnera u konzorciju.