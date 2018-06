Ljudi koje privlači Infinum, ljudi su koji čine creme-de-la-creme programerske radne snage sada dostupne u našoj zemlji i regiji

Tvrtka Infinum osmislila je novi oblik prekvalifikacije programera koji žele nove izazove, veću plaću za rad u nekom drugom jeziku i na nekom projektu koji će im donositi više tehničkih i profesionalnih uzbuđenja. O Infinum Career Switch programu zapošljavanja razgovarali smo s Karlom Landripet, šeficom marketinga i Tanja Bulbuk Jergović, šeficom ljudskih potencijala u tvrtki Infinum.

Što je program Infinum Career Switch?

Tanja: Tržište radne snage u Hrvatskoj je u posljednje vrijeme sve konkurentnije i sve je teže naći programere kakvi su nam potrebni: ljude s vrlo specifičnim znanjima u razvoju softvera. Zato smo, potaknuti dodatno jednom analizom prijava na naše natječaje, pokrenuli program Infinum Career Switch.

Riječ je o metodi prilagodbe našem načinu rada, koja treba privući programere s vrijednim, višegodišnjim iskustvom, koji imaju i neka druga nama zanimljiva znanja i vještine – recimo, iskustvo rada s većim klijentima, vičnost u radu s timovima, itd., a ne poznaju toliko tehnologije kojima se mi služimo u razvoju softvera. Tvrtka smo koja se koristi najnovijim programerskim tehnologijama, što znači da u gotovo svakog čovjeka kojeg zaposlimo moramo uložiti dosta dodatnog vremena i mentoringa, dok ga ne osposobimo za rad na našim softverskim projektima.

Kako biste opisali svoju metodu osnaživanja ljudskih potencijala? Tanja: Programi kao što su Infinum Akademija i Career Switch naši su alati kojima smo htjeli osvježiti standardne procese istraživanja tržišta radne snage i novačenja programera. To je nešto više od objave običnog oglasa ili angažiranja agencija “lovaca na glave” ili agencija za posredovanje pri zapošljavanju. Mislim da nikad nismo koristili takve agencije. Ima nas četvero u odjelu ljudskih resursa, i sav taj posao možemo napraviti sami. Štoviše, mislim da bolje znamo kakve ljude treba Infinum, a kandidati će dobiti bolju sliku o nama ako dođu u naše urede, nego kroz razgovor s agencijama gdje ponekad sve do kraja ne znate za koju tvrtku vas vrbuju. Naposljetku, ljudi koje mi privlačimo, bez lažne skromnosti to mogu reći, ljudi su koji su creme-de-la-creme programerske radne snage sada dostupne u našoj zemlji i regiji.

Koje su to specifične tehnologije kojima se vi koristite, a da ih ti “stari” programeri ne znaju?

Tanja: Potrebe za “prekvalifikacijom” ljudi koji imaju programerskih iskustava u početku su bile najizraženije u našem backend timu, jer smo vrlo rano koristili, primjerice, Ruby on Rails, dok su oni do tada radili u PHP-u i nekim drugim tehnologijama. Slično se dogodilo kad su se promijenili programski jezici koji služe za izradu aplikacija na iOS-u i Androidu, kad su došli Swift i Kotlin3, kada ste imali cijelo jedno tržište programera koji nisu znali taj novi jezik. Unatoč tome što ne poznaju alat u kojem mi radimo, nismo mogli te ljude tretirati kao junior programere. Riječ je o ljudima koji su dosegli određeni profesionalni standard, žele nove izazove i promjenu radne sredine, ali i plaću određene visine koju im mi, u određenim razdobljima poslovanja, nismo mogli dati. Brzo smo shvatili da to nekako moramo riješiti. Ne možete iskusnom programeru ponuditi plaću programera početnika. Zato smo osmisli program Career Switch.

S kojih se tehnologija najlakše prelazi na tehnologije koje vi koristite?

Tanja: Najlakše nam se prilagođavaju ljudi koji su prije radili u programskom jeziku Java, u backend okruženjima, a sad ih zanima prelazak na Android. Što se tiče iOS-a, uglavnom nam dolaze ljudi koji prije nisu radili na toj platformi, no bliski su s Appleovim tehnologijama. U prijavama imamo i dosta ljudi koji su radili na raznim frontend programskim tehnologijama, a žele proširiti svoje znanje nečim novim što ih zanima, recimo s JS-om, a ne samo raditi u HTML-u i CSS-u i tome slično.

Kakvi ljudi vam se javljaju na oglase? Jesu li to samo studenti ili ima i ljudi srednjih godina?

Karla: Za studente imamo Infinum Academy. Career Switch je program na koji nam se u posljednje vrijeme javlja mnogo ljudi koji su veći dio karijere proveli u starijim hrvatskim informatičkim kompanijama, ljudi koji su dosta radili izravno s klijentima u velikim sustavima, i ljudi iz drugih digitalnih agencija koji su radili na većim projektima.

Kakve aplikacije proizvodite?

Karla: Nismo se specijalizirali za neku određenu industriju, no u Hrvatskoj i regiji najpoznatiji smo po aplikacijama za banke i ostale tvrtke iz financijske industrije. U posljednje vrijeme radimo i sve više raznih projekata za IoT. Radili smo razne stvari. Recimo, napravili smo i jednu aplikaciju za najveću svjetsku tvrtku koja se bavi kružnim turističkim krstarenjima (kruzeri).

Koliko ljudi zapošljavate godišnje, koliko ih odlazi, a koliko će onih koji ostaju iskoristiti sustav prekvalifikacije Career Switch?

Karla: Broj zaposlenih raste iz godine u godinu, dosta brzim tempom. Prošle godine zaposlili smo tridesetak novih ljudi, a ove smo godine, već u prvih šest mjeseci, zaposlili više od trideset ljudi. Program Career Switch pokrenuli smo početkom svibnja ove godine i do sada ga je iskoristilo pet ljudi, svi su novozaposleni.

Kod nas su došli ili zato što žele raditi u Infinumu, ili zato što žele raditi na nekoj od novih tehnologija koje mi koristimo. Možete na našim web-stranicama pročitati priču dvojice kolega o tome kako su došli do nas i kako su iskoristili Career Switch. Što se tiče onih koji nam odu, taj broj je daleko ispod standarda branše, a većina ih je otišla u inozemstvo. Glavni razlog im je bio izazov – rad vani, a drugi razlog je tužan. Mnogim našim dečkima koji su otišli, supruge dugo nisu mogle naći posao u Hrvatskoj.