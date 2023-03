Dok pokrivenost uvođenja optičkog vlakna do doma/zgrade (Fiber to the Home/Building, FTTH/B) u Europi sada iznosi 57% i stabilno napreduje, stopa prihvaćanja optičkih konekcija tek treba dosegnuti 50%. Usto, značajne su razlike u prihvaćanju optike u europskim zemljama. Samo je 27% Europljana spojeno na potpunu optičku mrežu, navodi se u studiji koju je za Vijeće Europe pripremio Plum Consulting.

Studija Plum Analysisa je pokazala kako je cijena ključni čimbenik usvajanja FTTH/B-a: što je veća razlika u cijeni između FTTH-a i naslijeđenog širokopojasnog pristupa, posebice ADSL-a (Asymetric Digital Subscriber Line) i FTTC-a (Fibre to the Cabinet), to je niža potražnja. Isto vrijedi ako postoji velika razlika u cijeni između optičkih vlakana i mobilnog širokopojasnog pristupa, što rezultira time da se neki korisnici odluče samo za mobilni širokopojasni pristup.

Međutim, studija nije pronašla bitniju korelaciju između socioekonomskih pokazatelja – kao što su razine dohotka, urbano naspram ruralnog, distribucija dohotka – i mjerljivog utjecaja na usvajanje vlakana.

Plum Analysis također nije mogao dovesti u vezu digitalnu pismenost i usvajanja FTTH-a. Postoji određena korelacija između općeg korištenja širokopojasnog pristupa i digitalne pismenosti, ali nema naznaka da bi bolja digitalna pismenost povećala korištenje optičkih mreža prije nego bilo koje druge tehnologije pristupa.

U zemljama u kojima je prije desetak godina uveden FTTC teže je pridobiti korisnike da prijeđu na FTTH djelomično zato što razlika u performansama nije tako velika kao prelazak izravno na FTTH s ADSL-a. Njemačka, Velika Britanija i Italija te Danska u određenoj mjeri izgradili su FTTC infrastrukturu kako bi produžile vijek trajanja bakrene infrastrukture.

U Danskoj na primjer, gdje je usvajanje FTTH relativno visoko, preuzimanje je manje u urbanim područjima gdje je kabelska infrastruktura izbor. Kabelska veza je još uvijek prevladavajuća na nekim tržištima, ali to se smanjuje kako se sve više sadržaja, posebice videa, seli online.

U nekim zemljama planira se isključivanje bakrene mreže nakon što penetracija i usvajanje optičkih vlakana dosegne 60-70%, Španjolska, Francuska i Švedska odredile su takve datume. Isključivanje bakrene mreže dovodi do prelaska na vlakna.

