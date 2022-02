Dizajn tehnoloških uređaja digitalnog svijeta prilagođen je muškarcima, od njihovog fizičkog dizajna do značajki razvoja aplikacija. Na primjer, pametni telefoni su uglavnom preveliki za ženske ruke ili džepove, pametni satovi su preveliki za žensko zapešće… Izračuni za sagorjele kalorije fitness narukvica uvijek kao mjerilo koriste prosječnu brzinu metabolizma muškaraca, među ostalim navodi britanska novinarska Caroline Criado Perez u svojoj knjizi Nevidljive žene: Razotkrivanje pristranosti podataka u svijetu dizajniranom za muškarce (Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men).

Među ženama korisnicama digitalne tehnologije sve je prisutnija svijest o rodno pristranom potrošačkom tehnološkom prostoru. Sve što je namijenjeno za žene su tehnološka rješenja usmjerena na menstrualni ciklus, potpuni je izostanak onoga što bi mogao biti femtech, odnosno cijeli je niz potencijalnih rješenja koji se odnose na žensko zdravlje, naime ciklus hormona utječe na mnoga druga područja ženskog zdravlja, uključujući razinu energije i povezani umor, bol, navale vrućine i teške emocije.

Naime, ciklus ženskih hormona utječe na žene na mnogo načina izvan planiranja mjesečnice i plodnosti. To može utjecati na njihove osjećaje, opću dobrobit i još mnogo toga — sve su to stvari koje industrija tek treba ponuditi kao rješenje.

Whoop podaci

Tek je krajem 2021. godine, Whoop je pokrenuo značajku treniranja menstrualnog ciklusa koji predstavlja holistički pogled na zdravlje žena pomažući “osobama koji imaju menstruaciju da shvate kako trenirati koristeći svoje Whoop podatke”.

Dok su zdravstveni uvidi koji se nude o nosivim uređajima uvijek iznova usavršavani između lansiranja proizvoda, funkcija praćenja razdoblja ciklusa mjesečnica nije doživjela nikakve velike promjene. Sve do nedavno, sve aplikacije za praćenje menstrualnog ciklusa temeljile su se na algoritmima za predviđanje mjesečnice koji koriste samo podatke o mjesečnici.

Fitbit i Oura dvije su tvrtke koje su unaprijedile tu značajku sa svojim uređajima Fitbit Sense i Oura Ring Gen 3, koristeći biometrijske podatke za poboljšanje algoritma koji predviđa kada bi žena mogla očekivati ​​sljedeću menstruaciju. To je postignuto agregiranjem podataka o mjesečnicama koje su sami prijavili s očitanjima temperature – temperatura žene je niža u prvoj polovici ciklusa kada je estrogen visok i raste tijekom druge polovice kada je progesteron visok, kao što je prikazano na donjem grafikonu.

