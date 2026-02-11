Golubovi i druge ptice umjesto dronova? Rusi tvrde kako je to moguće

Ruski startup Neiry navodno je uspješno okončao kontrolirane testove letenja golubova s ugrađenim moždanim elektrodama iznad Moske. Ptice su navodno letjele unaprijed postavljenim rutama i vratile se u bazu kad im je tako naloženo. Iako je projekt zamišljen kao civilna inovacija, nije teško zamisliti kako će naći i vojnu primjenu.



Projekt PJN-1 oslanja se na preciznu neurokirurgiju, ne na tradicionalni trening životinja. Kirurzi koriste stereotaktički okvir za postavljanje mikroskopskih elektroda u određene regije golubljeg mozga. Te elektrode povezuju s malim stimulatorom postavljenim na glavu ptice, omogućujući operaterima utjecanje na kretanje putem električnih impulsa.



Sva prateća elektronika je u laganom ruksaku. Paket uključuje kontroler, navigacijski hardver i solarne ploče za napajanje sustava.

Mala kamera postavljena na prsa ptice snima video tijekom leta. Operateri izdaju zapovijedi koje potiču goluba na skretanje lijevo ili desno, dok GPS prati položaj goluba u stvarnom vremenu, slično kao s dronovima.



Ptice mogu letjeti navodno odmah nakon operacije, bez potrebe za kondicioniranjem. U startupu također tvrde kako nijedan golub nije uginuo zbog procesa usađivanja, za što zasad ne postoji neovisna provjera.



Golub navodno može preletjeti do nešto manje od 500 kilometara u jednom danu bez odmora. Ptice se mogu kretati složenim terenom, probijati se kroz uske prostore i letjeti po vremenu koje često prizemljuje male dronove.



Ne oslanjaju se na električne motore ili velike baterije, niti se obaziru na ograničenja zračnog prostora. Ove značajke čine biodronove prikladnima za inspekciju cjevovoda, mjerenje industrijskih zona, nadzor električnih vodova ili podršku misijama traganja i spašavanja na teško dostupnim lokacijama.



Neiry namjerava proširiti testiranja i na druge vrste ptica, ovisno o potrebama nosivosti i dometu leta. Gavrani bi mogli poslužiti za veće terete, galebovi za nadzor obalnih objekata, galebove, albatrosi za velika morska područja. Troškovi ovih biodronova su navodno usporedivi s izgradnjom konvencionalne bespilotne letjelice.