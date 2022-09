Prema najnovijim podacima Ooklae o performansama usluga pružatelja satelitskog interneta tijekom drugog tromjesečja 2022. godine (Q2 2022) u Europi, Oceaniji, Sjevernoj Americi i Južnoj Americi brzina najvećeg pružatelja usluga Starlinka (Space X) se smanjila u svim promatranim zemljama kako se sve više korisnika prijavljuje za uslugu. Novo istraživanje uključuje osam novih zemalja s uslugama satelitskog interneta, dva nova pružatelja usluga te proširene podatke za Starlink, HughesNet i Viasat. Ookla inače već godinu dana provjerava brzine interneta Strarlinka u svojoj kontinuiranoj seriji o performansama satelitskog interneta. Bit će zanimljivo vidjeti, navode iz Ooklae kako će novonajavljeno partnerstvo T-Mobilea sa Starlinkom u SAD povećati prednosti satelitskih veza za mobilno tržište.

Više korisnika, manje brzine

Speedtest Intelligence otkriva da su srednje brzine preuzimanja za Starlink pale u Kanadi, Francuskoj, Njemačkoj, Novom Zelandu, Velikoj Britaniji i SAD-u, padajući između 9% i 54% od drugog tromjesečja 2021. (Q2 2021) do drugog tromjesečja 2022. godine jer se sve više korisnika prijavilo za uslugu. I uz stalni rast korisnika, Starlink je i dalje dosegao srednju brzinu preuzimanja od najmanje 60 Mb/s u Sjevernoj Americi tijekom drugog tromjesečja 2022. godine, što je više nego dovoljno za barem jedan povezani uređaj da radi gotovo sve na internetu, uključujući streaming videa, preuzimanje igrica i video chatanje s prijateljima i obitelji.

Nepromijenjena latencija

Brzine prijenosa također su se usporile na Starlinku, s padom brzina u svim zemljama koje je Ookla pratila tijekom prošle 2021. godine. Latencija je jeneznatno smanjenja ili ostala relativno jednaka (iako visoka u usporedbi latencijom, odnosno vremenom odaziva mreže s fiksnim širokopojasnim pristupom) u većini zemalja. Novi Zeland bio je izuzetak, s padom latencije za 23 ms. Za većinu korisnika još uvijek sumnjamo da su ti padovi još uvijek isplativi za područja koja nemaju nikakvu uslugu, sporu uslugu ili malo pristupačnih opcija za brzi Internet, navodi Ookla.

Starlinkov uspjeh u Europi

Speedtest Intelligence pokazuje da je Starlink bio brz u Europi tijekom drugog tromjesečja 2022. godine, nadmašivši srednju brzinu preuzimanja fiksne širokopojasne mreže u 16 zemalja i dosegnuvši brzine preuzimanja preko 100 Mb/s u 10 zemalja. Nasuprot tome, fiksna širokopojasna mreža postigla je samo prosječnu brzinu preuzimanja preko 100 Mb/s u šest zemalja: Rumunjskoj, Španjolskoj, Portugalu, Francuskoj, Mađarskoj i Nizozemskoj tijekom drugog tromjesečja 2022. godine. Starlink je bio najbrži za srednju brzinu preuzimanja u Portugalu sa 123,01 Mb/s, Nizozemska (122,43 Mb/s), Austrija (112,01 Mb/s), Francuska (110,98 Mb/s) i Belgija (110,40 Mb/s). Rumunjska i Španjolska bile su jedine zemlje koje su imale fiksni širokopojasni pristup nadmašile Starlink za najveću srednju brzinu preuzimanja, postigavši ​​131,41 Mb/s odnosno 127,19 Mb/s.

Za upload, Starlink u Grčkoj i Austriji bio je jedini satelitski pružatelj koji je postigao veće brzine prijenosa od svih fiksnih širokopojasnih pružatelja usluga zajedno od 19,34 Mb/s do 5,14 Mb/s, odnosno od 17,14 Mb/s do 15,90 Mb/s. Fiksni širokopojasni pružatelji usluga u Španjolskoj (99,21 Mb/s), Rumunjskoj (94,23 Mb/s), Švedskoj (92,77 Mb/s), Francuskoj (88,22 Mb/s), Litvi (83,54 Mb/s) i Portugalu (73,13 Mb/s) svi su zabilježili srednje brzine prijenosa veće od 70 Mb/s, s najbližim satelitskim pružateljem usluga Starlink u Portugalu na 28,52 Mb/s.

Svi davatelji satelitskih usluga daleko su zaostajali za pružateljima fiksnih širokopojasnih usluga u cijeloj Europi u pogledu vremena odaziva mreže (latencija) tijekom drugog tromjesečja 2022. godine Starlink u Španjolskoj i Velikoj Britaniji zabilježio je najniže satelitske latencije od 37 ms odnosno 39 ms – još uvijek daleko od najbližeg fiksnog širokopojasnog pristupa latencija, koja je bila 14 ms u Njemačkoj, Grčkoj i Italiji.

Tržišna utrka donosi nove mogućnosti

Satelitska povezivost dolazi na mobitel, s novim partnerstvom Starlinka i T-Mobilea i novim mobilnim uređajima koji postaju satelitski omogućeni. To će uzrokovati valove diljem Sjeverne Amerike, što je pozitivno za potrošače koji žive u područjima s niskom mobilnom i fiksnom širokopojasnom vezom. Povezivanje sa svijetom više neće biti pitanje kako, bit će pitanje koliko je dobro korisničko iskustvo. To će biti dobit za potrošače, pogotovo jer se sve više pružatelja natječe za najbrže i najbolje satelitsko iskustvo – započinje globalna utrka na tržištu internetske povezivosti iz niske Zemljine orbite.

Starlink je predvodnik u iznalaženju novih mogućnosti i usluga od satelitskog interneta, uslugu nastoji pružiti u zrakoplov ima , brodovima za krstarenje i automobilima. No, nije jedini pružatelji satelitskih usluga koji donosi nove usluge; Viasat lansira svoju Viasat-3 flotu, OneWeb spaja posao s Eutelsatom, a Amazon u orbitu šalje 3.236 projektnih Kuiper satelita.

Bolji od fiksnog interneta u Portoriku i Meksiku

Starlink u Portoriku imao je najbrži satelitski internet u Sjevernoj Americi tijekom drugog tromjesečja 2022. godine sa srednjom brzinom preuzimanja od 112,22 Mb/s, a slijedi ga Starlink u Meksiku (80,17 Mb/s), Kanadi (75,73 Mb/s) i SAD-u (62,53 Mb/s). Starlink u Puerto Ricu i Meksiku bio je brži od fiksnih širokopojasnih pružatelja usluga svojih zemalja zajedno (74,80 Mb/s odnosno 45,50 Mb/s), dok je fiksni širokopojasni pristup u SAD-u (150,12 Mb/s) i Kanadi (106,41 Mb/s) bio brži od satelitskih pružatelja svake zemlje.

U svim zemljama osim u Meksiku, brzine fiksnog širokopojasnog prijenosa bile su veće od brzina satelita. Starlink u Meksiku istisnuo je pružatelje fiksnih širokopojasnih usluga s 14,48 Mb/s na 12,20 Mb/s. Latencija je bila veća za svakog satelitskog pružatelja u usporedbi s fiksnom širokopojasnom mrežom. Starlink u SAD-u imao je najnižu srednju latenciju među pružateljima satelitskih usluga od 48 ms.

Najbolja usluga Starlink u Južnoj Americi Brazilu

Analiza Speedtest Intelligence pokazala je da je Starlink u Brazilu bio najbrži pružatelj satelitskih usluga u Južnoj Americi s srednjom brzinom preuzimanja od 128,38 Mb/s tijekom drugog tromjesečja 2022. godine, a slijedi ga Starlink u Čileu s 94,79 Mb/s. Čileanski fiksni širokopojasni internet i dalje je bio puno brži za one koji su mu mogli pristupiti. Speedtest Global Index otkrio je da je Čile imao drugi najbrži fiksni širokopojasni internet na svijetu s srednjom brzinom preuzimanja od 211,43 Mb/s tijekom kolovoza 2022. godine. Starlink u Brazilu bio je jedini satelitski pružatelj koji je bio brži od fiksnih širokopojasnih pružatelja u svojoj zemlji zajedno.

Kao i u prošlom tromjesečju, južnoamerički pružatelji fiksnih širokopojasnih usluga nadmašili su satelitske pružatelje u svakoj pojedinačnoj brzini učitavanja tijekom drugog tromjesečja 2022. godine. Svi satelitski pružatelji usluga imali su višu srednju latenciju od fiksne širokopojasne mreže, iako je Starlink u Brazilu i Čileu imao latenciju od 38 ms.

U Oceaniji Starlink najbolji na Novom Zelandu

Starlinkova najveća srednja brzina preuzimanja u Oceaniji bila je na Novom Zelandu od 105,99 Mb/s, iako je to još uvijek ispod pružatelja fiksnih širokopojasnih usluga u zemlji. Starlink u Australiji bio je brži od fiksnih širokopojasnih pružatelja širokom razlikom od 102,76 Mb/s do 51,46 Mb/s tijekom drugog tromjesečja 2022. godine. Starlink je nadmašio fiksne širokopojasne pružatelje usluga u novoj Tongi s 45,25 Mb/s do 22,32 Mb/s.

Fiksna širokopojasna mreža Novog Zelanda dominirala je najbržom srednjom brzinom prijenosa u Oceaniji od 87,29 Mb/s tijekom drugog tromjesečja 2022. godine, dok je australska fiksna širokopojasna mreža daleko zaostajala s brzinom prijenosa od 17,86 Mb/s. Obje su brzine i dalje bile veće od Starlinkovih srednjih brzina prijenosa na Novom Zelandu i Australiji (12,31 Mb/s odnosno 10,45 Mb/s). Tonga nije imala statističkog pobjednika za najveću brzinu uploada, ali Starlink je dosegao 19,26 Mb/s, a fiksni širokopojasni 18,11 Mb/s. Fiksna širokopojasna mreža također je imala nižu srednju latenciju od Starlinka tijekom prvog tromjesečja 2022. godine, koja je iznosila 49 ms u Australiji, 78 ms na Novom Zelandu i 98 ms u Tongi.

