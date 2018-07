Najnovija analiza analitičke Point Topica, napravljenog u suradnji s IHS Markit, Broadband Coverage in Europe 2017 pokazuju da je od lipnja 2017. godine više od tri četvrtine domova u 28 zemalja u Europskoj uniji (EU28) imalo pristup širokopojasnom internetu (najmanje 30 megabita u sekundi Mbps). Po prvi put, dostupnost 4G LTE mreže za kućanstva izjednačila se s dostupnošću 3G HSPA mreže.

„Prelazak na optiku u Europi će se izvršiti u slijedećih nekoliko godina jer postoji komercijalna potreba i investicijski potencijal“, smatra predsjednik Uprave Point Topica Oliver Johnson.

Istraživanje Point Topica obuhvaća 31 državu Europe (EU28, Island, Norveška i Švicarska) a umjereno je na podatke o geografskoj dostupnosti širokopojasnog interneta i tehnologijama mreža.

Analiza je napravljena anketiranjem nacionalnih regulatornih tijela i telekom operatora. Naime, DG Connect je 2016. godine odabrao Point Topic da u partnerstvu s IHS Markitom kako bi imao pouzdane statističke podatke o razvoju širokopojasnog interneta u Europskoj uniji.

Broadband za tri četvrtine EU kućanstava

Krajem lipnja 2017. godine 176 milijuna kućanstava EU-a imalo je pristup širokopojasnom internetu novijih širokopojasnih tehnologija (VDSL, DOCSIS 3.0 i FTTP), što je 9,9 milijuna kućanstava više nego krajem lipnja 2016. godine.

Do sredine 2017. godine 79 posto kućanstava EU-a imalo je dostupne velike brzine širokopojasnog interneta od najmanje 30 (Mbps).

Nacionalni prosjek dostupnosti širokopojasnog interneta u gradovima iznosio je 80,1 posto a prosjek u ruralnim područjima bio je 46,9 posto. Razlika između gradova i ruralnih područja iznosila je 33,2 posti i smanjena je za 3,5 posto.

VDSL je ostao najraširenijom NGA tehnologija u EU28 sredinom 2017. godine s udjelom od 53,4 posto kućanstava. DOCSIS 3.0 mreže bila je dostupna u 44,7 posto kućanstava, a dostupnost FTTP-a 26,8 posto.

Sredinom prošle godine po prvi put, 3G HSPA pokrivenost nije veća 4G LTE pokrivenosti. Nakon porasta dostupnosti LTE tehnologije od 1,9 postotnih bodova, obje mobilne tehnologije imaju pokrivenost od 97,9 posto kućanstava u EU28.

“VSDL je najbrže rastuća fiksna širokopojasna tehnologija šestu godinu zaredom uglavnom zbog izgradnje VDSL mreža u Italiji i Češkoj. Obje zemlje ostvarile su dvoznamenkasto povećanje priključaka u odnosu na godinu ranije”, rekao je viši istraživač analitičar IHS Markita James Joiner te dodao: “Pokrivenost optičkih priključaka za kućanstva (FTTP) povećala se brže nego u prethodnom godišnjem istraživanju najviše zahvaljujući investicijama telekoma u Francuskoj i Španjolskoj. Rast DOCSIS 3.0 mreža usporio je jer je njihova dostupnost u najgušće naseljenim područjima već zadovoljavajuća.”

Još u prošlogodišnjem izvješću, navedeno je kako je Malta bila jedina članica EU potpunom pokrivenošću svojeg teritorija NGA tehnologijom. Švicarska, Belgija, Nizozemska, Island i Portugal imaju pokrivenost iznad 95 posto. Grčka je bila zemlja s najnižom dostupnosti NGA mreža za kućanstva. Među najlošijim članicama smanjom pokrivenošću NGA tehnologije sredinom 2017. godine (ispod 75 posto) su Bugarska, Rumunjska, Hrvatska, Poljska i Francuska.

Po dostupnosti FTTP mreže (dostuonost više od 70 posto kućanstava) u EU vodeći su Portugal, Latvija, Litva i Španjolska. Operatori u tim zemljama usmjereni su na implementaciju FTTP-a, a ne nadogradnju postojećih DSL mreža na VDSL. Kao rezultat toga, VDSL mreže su krajem lipnja 2017. dosegle manje od 20 posto kućanstava u te četiri zemlje. Manje od 3 posto kućanstava u Belgiji, Grčkoj i Velikoj Britaniji imalo je pristup FTTP mrežama krajem lipnja 2017.

“Operatori u Belgiji i Velikoj Britaniji odlučili su se na izgradnju VDSL infrastrukture pa su obje zemlje rangirane u prvih četiri članice EU u pogledu dostupnosti VDSL”, rekao je Joiner dodavši kako su se “s završtekom VDSL nadogradnje operatori u Belgiji i Velikoj Britaniji najavili su planove za ubrzavanje implementacije FTTP-a mreža.”

U Hrvatskoj najzastupljeniji DSL

Sredinom 2017. godine ukupna širokopojasna pokrivenost u Hrvatskoj (99,7 posto kućanstava) ostala je neznatno ispod prosjeka EU. Dok su fiksne širokopojasne veze bile dostupne za 99,3 posto kućanstava, NGA pokrivenost ostala je na niskih 67,4 posto. Dostupnost NGA u Hrvatskoj značajno se poboljšala u odnosu na lipanj 2016., za čak 7,4 posto zahvaljujući izgradnji VDSL mreže. Zbog toga je i u ruralnim regijama pokrivenost NGA porasla za 6 posto i dostigla pokrivenost 16,1 posto ruralnih kućanstava. No, penetracija širokopojasnog interneta u ruralnim područjima Hrvatske znatno je ispod prosjeka EU (46,9 posto) pa je ruralna NGA pokrivenost u Hrvatskoj bila treća najniža u EU28.

U Hrvatskoj je DSL ostao najraširenija fiksna širokopojasna tehnologija, dosegnula je 98,8 posto pokrivenosti hrvatskih kućanstava. Od kraja lipnja 2016. do kraja lipnja 2017. godine DSL pokrivenost je porasla za 3,9 posto, što je znatno iznad prosjeka EU. Sve kabelske veze u Hrvatskoj potpuno su ažurirane do DOCSIS 3.0 do sredine 2016. godine.

U analiziranom razdoblju sve NGA tehnologije zabilježile su poboljšanja u Hrvatskoj. Razina pokrivenosti VDSL-a nastavila se povećavati, 14 posto u odnosu na sredinu 2016. godine. Do kraja lipnja 2017. godine, VDSL mreže su dosegnule 58,2 posto kućanstava, prelazeći prosjek EU-a (53,4 posto).

Dostupnost DOCSIS 3.0 povećala se za 1,4 posto, a na kraju lipnja 2017. godine dosegla 28,3 posto hrvatskih kućanstava, ali je ostala ispod prosjeka EU. Slično, unatoč povećanju od 1,2 posto, FTTP pokrivenost u Hrvatskoj bila je ispod prosjeka EU (26,8 posto), dosegnuvši 16,8 posto hrvatskih kućanstava. Jedan od čimbenika koji je pridonio povećanju pokrivenosti FTTP-om bio je povećana investicija Hrvatskog Telekoma u svjetlovodnu infrastrukturu u skladu s ambicijom operatera da osigura pristup brzinama do 100 Mbps do polovice stanovništva Hrvatske.

Ukupna LTE pokrivenost nastavila je rasti, od kraja lipnja 2016. do kraja lipnja 2017. godine povećala se za 4,7 posto. Krajem lipnja 2017., pokrivenost LTE dostigla je 94,8 posto kućanstava u Hrvatskoj, ali je ostala ispod prosjeka EU od 97,9 posto. Zbog nastavka razvoja LTE mreže hrvatskih mobilnih operatera, prosječna pokrivenost LTE operatora povećana je za 6,6 posto na 73,3 posto, ali je još uvijek znatno ispod prosjeka EU (90,8 posto).

I u ruralnim područjima DSL je ostao najraširenija tehnologija. Pokrivenost je dosegla 96,7 posto ruralnih kućanstava te je premašile prosjek EU za više od 10 posto. Od kraja lipnja 2016. do kraja lipnja 2017. godine dostupnost DOCSIS 3.0 povećala se za 5,3 posto pa je pokrivenost 15,1 posto ruralnih kućanstva što je više od prosjeka EU (10,8 posto). Međutim, pokrivenost obje preostale NGA tehnologije u ruralnim područjima Hrvatske i dalje je niska, VDSL pokrivenoost je manja od 1,3 posto za ruralna kućanstva a FTTP mreže imaju pokrivenost od samo 0,2 posto ruralnih kućanstava.

Ruralni LTE pokrivenost u Hrvatskoj ostvarila je snažan napredak, povećanje od čak 20,5 posto. Međutim, s 76,7 posto, ruralna LTE pokrivenost ispod je prosjeka EU (89,9%). Ruralna HSPA pokrivenost premašila je prosjek EU za gotovo 5 posto, dosegnula je 97,3 posto kućanstava.

Najveći rast pokrivenosti širokopšojasnim internetom imale su Krapinsko-zagorska (11 posto) i Virovitičko-podravska žipanija (12 posto).

NGA pokrivenost povećala se značajnije u regijama u kojima je ranije bila najniža, međutim, razlike u dostupnosti širokopojasnog interneta u hrvatskim regijama i dalje su velike, od 29,5 posto u Krapinsko-zagorskoj županiji do 91,2 posto u Primorsko-goranskoj županiji. Grad Zagreb je na kraju lipnja 2017. godine imao drugu najvišu regionalnu NGA pokrivenost od 88,5 posto.

