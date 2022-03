„Korištenje naših cloud komunikacijskih usluga kod klijenata u retailu i e-commercu na području Ukrajine je manje, dok bilježimo pojačanu aktivnost kod klijenata u bankarskom i logističkom sektoru“, rekli su nam iz Infobipa, jedne od hrvatskih IT tvrtki koje djeluju u Ukrajini te dodali kako njihovi zaposlenici iz Ukrajine radi iz zemalja EU i Hrvatske. Jedan dio Infobipovih zaposlenika u Ukrajini radi i u gradovima koji nisu u blizini područja u kojima su aktivni vojni sukobi. S druge strane, Infobip je u Rusiji obustavio poslovanje sa svim sankcioniranim poslovnim subjektima.

Iz druge hrvatske IT tvrtke koja je u Ukrajini imala razvijen posao i svoju tvrtku Span su nam rekli kako „S obzirom na razvoj situacije u Ukrajini i neizvjesnost daljnjih zbivanja, sada nije moguće procijeniti u kojoj mjeri će ratne okolnosti utjecati na daljnje poslovanje Spana u toj zemlji“, ali da „posluju u IT sektoru u kojem je većinu posla moguće realizirati na daljinu, naše aktivnosti u ratom zahvaćenim područjima nisu stale te i dalje pružamo podršku našim korisnicima u Ukrajini, iako u manjem obimu“. Span u svojoj tvrtci u Ukrajini TOV Span koja djeluje do 2018. godine ima 31 zaposlenika i svi su ukrajinski državljani.

Ukrajinski IT radi s 80% kapaciteta

Unatoč intenzivnim ratnim djelovanjima ukrajinska IT industrija radi i dalje s oko 80% kapaciteta u usporedbi s predratnim razinama, rekao je izvršni direktor Udruge IT Ukrajine Konstantin Vasyuk za Euroaktiv Njemačka dodavši kako je neizvjesno hoće li se tolika aktivnost nastaviti i kakve će posljedice biti za IT industriju.

Inače, ukrajinski IT sektor, koji čini oko 4% ekonomske proizvodnje zemlje.

Ukrajinski IT sektor bio je među IT sektorima s najdinamičnijim rastom u Europi posljednjih godina. Imao je godišnju stopu rasta između 25% i 30% i oko 300.000 zaposlenih.

Nekoliko je razloga zašto je IT sektor u zemlji uspio održati svoje pozicije otkako je izbio rat.

“Mi smo od 2014. u ratnom stanju, zbog čega su naše tvrtke poduzele mjere predostrožnosti prije izbijanja rata kako bi se poslovanje moglo nastaviti relativno nesmetano”, objasnio je Vasyuk.

Budući da se ukrajinski IT sektor uglavnom oslanja na izvoz usluga, također je daleko manje vezan za lokaciju od ostalih sektora, što znači da se tvrtke oslanjaju na fleksibilne radne modele poput rada na daljinu. To također znači da se radni procesi mogu u kratkom roku premjestiti u inozemstvo.

“Mnoge ukrajinske IT tvrtke imaju lokacije u nekoliko zemalja i, uz podršku prilično visoke mobilnosti IT stručnjaka, stoga mogu fleksibilno reagirati na takve scenarije, barem u srednjem roku”, objasnio je Garry Polushkin iz konzultantske tvrtke German Economic Team.

Ukrajinski IT sektor zapošljava gotovo 45% svoje radne snage putem “outsourcing tvrtki”, koje barem djelomično djeluju kao vanjski IT odjeli za međunarodne tvrtke. Ako bi ukrajinski IT sektor propao, to bi moglo utjecati i na europske tvrtke. Outsourcing tvrtka Krusche & Company, na primjer, upozorila je uoči rata da bi opstrukcija IT usluga iz Ukrajine mogla digitalno naštetiti europskoj IT industriji.

