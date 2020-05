Spanov odjel ljudskih resursa priprema prezentacije Span Academija te izbor nove generacije akademaca. Span Akademije će ove godine biti održana online.

“Neki su nam fakulteti već omogućili pristup na njihove platforme, tako da će se unutar tih platformi odraditi interaktivna prezentacija. Tu ćemo predstaviti Span, program Span Akademije, iskustva sa prethodnih Akademija i tamo će svi zainteresirani moći pitati sve što ih zanima. Također, preko naše platforme Span TV imat ćemo predstavljanje za sve one koji neće moći pratiti prezentacije na fakultetima. I oni fakulteti koji nam neće moći ustupiti svoje platforme će proširiti informacije i obavijestiti svoje studente o svemu što Span Academija nudi, a naravno, o svemu ćemo obavještavati studente i putem naših društvenih mreža te web stranice“, kaže HR business partnerica Vlasta Carević.

U online radu zadržati će kao i ranijih godina timski rad, mentoriranje Spanovih inženjera, stručna predavanja.

“Stavljamo naglasak na završne godine jer nam je cilj uložiti u studente koji nam mogu u bližoj budućnosti potencijalno ostati u tvrtci. Što se tiče polaznika bivših Akademija, u Spanu ih je sada osam iz generacije 2019. i devet iz generacije 2018. godine. Trebaju nam kandidati koji žele ulagati u svoju budućnost. Imaju podlogu fakulteta i teorijsko znanje i sad žele to znanje iskoristiti i vidjeti kako funkcioniraju u stvarnom svijetu, na stvarnim projektima, kako se uklapaju u tim pravih stručnjaka, što njima taj tim može ponuditi, čemu ih može naučiti i kakvu korist imaju od toga. Span Akademija nije samo ljetna praksa koja će studentima dati neku zanimaciju tijekom ljeta već od nje mogu imati dugoročne benefite. Htjeli bismo na taj način kliknuti sa polaznicima, voljeli bismo imati kandidate koji su znatiželjni, koji žele raditi na sebi, koji propitkuju sve oko sebe, žele ući u svijet IT-a, svjesni su da bi bilo idealno krenuti od početka ali vide i širu sliku i širinu znanja koju im Span može pružiti“, rekla je HR specialistica Katarina Modrić.

“Cilj nam je imati što više prijava kako bismo kvalitetno mogli odraditi taj program predselekcije. Prošle smo godine imali oko 80 prijava, u obzir su dolazile i one koje su zadovoljavale i najmanje kriterije, recimo da su studenti sa tehničkih fakulteta, ili čak ako i nisu bili, ali su u popratnom pismu naveli da ih zanima IT sektor i da znaju u što se upuštaju, i to bismo uzeli u razmatranje. Napravili smo preko 60 polusatnih intervjua na kojem smo bili mi iz HR-a i jedan od voditelja iz service deska kako bismo čuli koja su očekivanja studenata i kako zamišljaju profesionalnu budućnost. Nakon toga smo završili sa 40-ak potencijalnih akademaca pa smo napravili psihologijsko testiranje koje prolaze i zaposlenici Spana. Nakon tih testiranja i dalje smo imali nekih 30-ak kandidata, pa je Vlasta u dogovoru s mentorima složila inicijalni prijedlog rasporeda po timovima. Tu nam je bilo važno i mišljenje voditelja odnosno predavača. Sa svime time na umu, došli smo do brojke od 24 polaznika“, objasnila je Vlasta Carević dodavši kako im je to s obzirom na logističke kapacitete maksimalan broj studenata koje mogu primiti, naglasivši kako im je bitnija kvaliteta nego kvantiteta.

“Početni dio je upoznavanje sa Spanom, tu su još svi akademci skupa. Podijelimo ih u timove i dodijelimo im mentore prije samog početka Akademije – već se prvi dan upoznaju sa ostatkom svog tima i mentorima. Prvi tjedan su stručna predavanja uz praktični rad, predstavljaju se teme koje će kasnije kroz labove (simulirane situacije sa korisnicima, praksa rješavanja izazova i problema) prolaziti, da dobiju tehnički background za to. Predavači im osmišljavaju praktične vježbe kroz koje odmah mogu vidjeti kako izgledaju teme o kojima im pričaju. Nakon toga kreću labovi i pravi timski rad gdje se timovi moraju pozabaviti simulacijama nekih stvarnih problema, upoznaju se s terminologijom i slično. Naravno, neće odmah znati rješavati stvari, ali znat će koga pitati, gdje potražiti pomoć. Mentori im pomažu sa svime, usmjeravaju ih, uče ih najboljim praksama za rješavanje problema, osnovama skriptiranja i automatizacije nekih procesa. Kad dobiju zaokruženu sliku o svemu tome, svaki tim će dobiti svoj projekt. Mentor će tu glumiti korisnika sa problemom kojeg korisnici moraju riješiti. Na samom kraju Akademije prezentiraju rješenje tog problema“, opisala je kurikulum Akademije HT specijalistica Ana Visković.

“Na kraju Span Academije polaznici dobiju uvjerenje da su prošli akademiju, ako zadovolje kriterije angažiranosti i prisutnosti. Dobiju i mogućnost polaganja Microsoftovih certifikata od ponuđenih početnih Microsoft certifikata. Što se tiče potencijalnog zaposlenja u Spanu, ako postoji obostrana kompatibilnost, polaznici dobiju preporuku svojih mentora, riješili su svoje fakultetske obveze, onda pregovaramo o ostanku u Spanu. Nastojimo sa svima njima ostati u kontaktu, pa čak i ako ne mogu odmah doći raditi kod nas, ostavimo otvorenom mogućnost da nam se jave kasnije“, rekla je Vlasta Carević.

“Za kraj, treba reći i da osim tehničkih znanja, često za polaznike organiziramo i razne duge sadržaje. Radili smo pub kviz za naše akademce, pripremili im psihologijsku radionicu gdje su učili kako bolje komunicirati s korisnicima – a i jedni s drugima – organizirali im interni team building uz roštilj na Jarunu, tako da je akademija odlično mjesto da uz praktična znanja steknu i neke soft skillove i pritom se druže s istomišljenicima“, zaključila je Ana Visković.

Podijeli: