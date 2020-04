Sophos najavljuje set od tri besplatna webinara u svojoj organizaciji. Prvi u nizu pod nazivom Live Hacking: Behind the Scenes – The Dark World of Hackers održat će se u ponedjeljak 27. travnja 2020. između 10,00 i 11,30, a prijaviti se možete ovdje.Webinari će se održati na engleskom jeziku. Cilj webinara je da uđete u tajne mračnog svijeta hakiranja i otkrijete koliko ste dobro opremljeni i zaštićeni protiv cyber napada.

Ponedjeljak, 27. 4. 2020. | 10,00 h

Tijekom webinara, specijalist za testiranje napada izvana iz NSIDE-a prikazat će uživo kako napadači unose zlonamjerni softver u tvrtke i pritaje se prije napada. Naučit ćete s kojim se alatima možete zaštititi, zašto umjetna inteligencija igra ključnu ulogu i što treba učiniti u pogledu GDPR-a.

Srijeda, 29. 4. 2020. | 10,00 h

Na web lokaciji Technical Deep Dive vidjet ćete kako Sophos Intercept X otkriva i blokira hakerske napade naprednim tehnologijama zaštite kao što su dubinsko učenje, zaštita od ransomwarea, otkrivanje iskorištavanja i detekcija ponašanja – te kako se takvi napadi mogu analizirati s grafičkim uzrokom analiza nakon toga.

Utorak, 5. 5. 2020. | 10,00 h

Neke napredne cyber prijetnje zaraziti će vaš sustav bez pokazivanja trenutnih simptoma kompromitiranosti sustava. Na ovom webinaru naučit ćete kako povećati imunitet vaše cyber-sigurnosti pomoću rješenja Endpoint Detection and Response i Managed Threat Response.



PRILIKA: Prvih 20 registriranih sudionika na svatri navedena webinara dobit će na dar kvalitetnu Sophos polo majicu.

