Portugalci podnijeli tužbu protiv Googlea zbog monopola

Aptoide - portugalska tvrtka specijalizirana za mobilne igre i, po vlastitim tvrdnjama, treća najveća trgovina aplikacijama za operativni sustav Android na svijetu - podnijela je tužbu protiv Googlea zbog kršenja zakona koji brane monopol. U tužbi su naveli kako je div iz Mountain Viewa monopolizirao distribuciju i naplatu aplikacija. Bez tog gušenja konkurencije bi, uvjereni su, mogli izvršiti veći pritisak na Googleove cijene i politike.



Aptoide u ponudi ima oko 436 tisuća aplikacija i više od 200 milijuna godišnjih korisnika, prema podacima iz 2024. godine. Nude niže provizije programerima i niže troškove za korisnike, ali im Google nanosi štetu time što lišava konkurente ekskluzivnog sadržaja vrhunskih programera i usmjerava programere na Google Play i druge usluge.



Tužba podnesena saveznom sudu u San Franciscu (SAD) traži zabranu protiv navodnih antimonopolskih praksi, plus neodređenu odštetu. Aptoide je 2014. podnio zasebnu tužbu protiv Googlea antimonopolskim tijelima Europske unije.



Prošlog studenog Google je pristao napraviti promjene u Androidu i Playu kako bi riješio pet godina staru antimonopolsku tužbu tvrtke Epic Games. Porota je 2023. utvrdila kako je Google nezakonito gušio konkurenciju, a sudac je sljedeće godine naredio sveobuhvatne reforme.



Google se također branio od tužbe američke vlade. Tijekom suđenja u kolovozu 2024. sud je utvrdio kako je njihova internetska tražilica nezakoniti monopol. Sudac je kasnije naredio Googleu dijeljenje podataka o pretraživanju s konkurentima, ali nije zahtijevao prodaju Androida ili preglednika Chrome. Google i vlada su se žalili.