Na sastancima nema više prezentacija, samo prototipovi, kaže Jack Dorsey

Glavni izvršni direktor Blocka Jack Dorsey rekao je kako zaposlenici njegove fintech tvrtke više ne donose slajdove za prezentacije na sastanke. "Prije samo dva mjeseca na svakom sastanku biste vidjeli prezentaciju ili Google dokument i pregledali ga. Sada svi donose prototip koji su sami izradili, što je prilično nevjerojatno", ustvrdio je.



Dodao je kako prototipovi - izgrađeni na simuliranim ili stvarnim podacima - imaju više dubine i realizma nego što bi slajd ikada mogao. Također mu se sviđa što je moguće mijenjati ih u stvarnom vremenu, a donošenje pogrešne odluke ne košta puno.



Tvrtka koju je Dorsey suosnovao 2009. godine u veljači je otpustila više od četiri tisuće zaposlenika, odnosno oko 40 posto ukupnog broja zaposlenih. Dorsey je kao jedan od razloga za otpuštanja naveo učinkovitost potaknutu umjetnom inteligencijom.



U listopadu prošle godine Aravind Srinivas, suosnivač i izvršni direktor tvrtke Perplexity, rekao je kako nije izradio prezentaciju od prikupljanja sredstava u investicijskoj seriji A. "Samo napišem dopis i kažem im kako mogu pitati što god žele. Sve ostalo što nisu interni podaci, možete pitati Perplexity. On već sve zna", rekao je Srinivas.



Osnivač Amazona Jeff Bezos zabranio je PowerPoint i druge prezentacije još 2004., naloživši zaposlenicima sastavljanje dopisa od četiri stranice kao zamjenu. Pokojni suosnivač Applea Steve Jobs također je bio poznat po držanju sastanaka bez prezentacija.