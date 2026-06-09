Meta Platforms prijavila je izraelske špijune sudu zbog WhastAppa

Tvrtka Meta Platforms podnijela je saveznom sudu prijavu zbog nepoštivanja sudske odluke protiv izraelske tvrtke za špijunski softver NSO Group zbog kršenja trajne zabrane kojom joj se zabranjuje ciljanje WhatsAppa i njegovih korisnika. U Meti tvrde kako je WhatsApp onemogućio nove pokušaje krađe identiteta povezane s NSO-om, subjektom koji je američka vlada stavila na crnu listu i identificirala kao nacionalni sigurnosni rizik.



Ovi pokušaji bili su slični prethodnim "kampanjama krađe identiteta jednim klikom", čiji je cilj bio navesti korisnike na klikanje zlonamjernih poveznica i usmjeriti ih na vanjske web stranice. WhatsApp je uklonio testne račune i grupe koje je NSO stvorio.

Prošle godine američki sud naložio je NSO-u prestanak ciljanja Metinog WhatsAppa. U NSO-u su upozorili kako bi ih to moglo uništiti.