Holivudski producent kupuje kontroverznu izraelsku softversku tvrtku

Grupa američkih investitora predvođena holivudskim producentom Robertom Simondsom pristala je preuzeti kontroverznog proizvođača špijunskog softvera, grupaciju NSO, u poslu vrijednom nekoliko desetaka milijuna američkih dolara. Za zaključivanje transakcije bit će potrebno odobrenje Izraelske agencije za kontrolu izvoza obrane (DECA) pri Ministarstvu obrane.



NSO se našao u središtu pozornosti nakon što je otkriveno kako je njihov softver Pegasus korišten za špijuniranje disidenata, političkih protivnika, bivših supruga saudijskih prinčeva, odvjetnika, vjerskih vođa, novinara i aktivista za ljudska prava. Bio je na crnoj listi State Departmenta.



Simondsovo ime prvi put je s njime povezano 2023. godine, kad su ga američke vlasti upozorile kako bi trebao odustati od kupovine. Pokušaj prodaje njihovog softvera agenciji FBI propao je nakon što je postalo jasno kako je nemoguće koristiti ga u SAD-u u skladu s Ustavom. Za očekivati je kako takvo upozorenje iz Bijele kuće sad neće stići.



Iz NSO-a su poručili kako prodaja "ne znači da se tvrtka udaljava od izraelske regulatorne ili operativne kontrole jer će njeno sjedište i ključne operacije ostati u Izraelu, pod nadzorom i regulacijom vlasti, uključujući Ministarstvo obrane".