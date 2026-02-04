EU bi mogla ostati bez Excela i Worda u roku od sat vremena

Oko 0,4 posto potrošnje Europske unije odlazi na softverske licence. Samo na Microsoft 365 biva potrošeno više od 200 milijuna eura godišnje.

Miroslav Wranka srijeda, 4. veljače 2026. u 17:44
Aura Salla 📷 Službena stranica Aure Salle
Aura Salla Službena stranica Aure Salle

Tijekom Summita o politici otvorenog koda 2026. u Bruxellesu (Belgija) finska zastupnica u Europskom parlamentu Aura Salla rekla je kako Europska unija funkcionira na Microsoftu i kako bi SAD pristup njegovim uslugama mogao isključiti u roku od jednog sata.

Oko 0,4 posto potrošnje Europske unije odlazi na softverske licence. Samo na Microsoft 365 biva potrošeno više od 200 milijuna eura godišnje. Dio je problema može postati i to što je Microsoft vlasnik GitHuba. 

Njemačka savezna država Schleswig-Holstein je tijekom prošle godine prešla s Microsoft Exchange Servera i Outlooka na Open-Xchange i Mozilla Thunderbird. Njen ministar digitalne transformacije Dirk Schrodter poručio je kako su sad slobodni i kako bi svi trebali slijediti njihov primjer. "Imamo naviku izvoziti javni novac iz Europe i uvoziti ovisnosti", dodao je.
 

