Eto nam gadgeta koji može pratiti starenje kože i reći vam što poduzeti

Istraživači s američkog MIT-ja su, u suradnji s južnokorejskom kozmetičkom tvrtkom Amorepacific, razvili nosivu platformukoja može pružiti uvid u starenje kože u stvarnom vremenu i davati personalizirane preporuke za njegu kože. Premijera platforme Skinsight mogla bi se dogoditi tijekom sajma Consumer Electronics Show početkom 2026. godine.



Riječ je o flasteru opremljenom senzorima i Bluetoothom kojeg zalijepite na kožu. Radi u paru s aplikacijom za pametne telefone, prateći zategnutost kože, izloženost UV zračenju, temperaturu i vlagu.



Temeljem očitanja, aplikacija pokretana umjetnom inteligencijom procijenit će kako različiti čimbenici mogu doprinijeti starenju kože ili ga ubrzati te predložiti proizvode koji su najprikladniji za taj posao kako bi ih korisnik mogao uključiti u svoju rutinu njege kože. Flaster je dizajniran kako bi bio prozračan i otporan na znoj, tako da može ostati na koži dulje vrijeme. Nije poznato kad će biti široko dostupan i koliko bi mogao koštati.