Crumbs dobio 600 tisuća € za širenje platforme za spašavanje hrane

Hrvatska platforma Crumbs uspješno je zatvorila seed rundu financiranja vrijednu 600 tisuća eura. Jedini investitor je AYMO Ventures, domaći fond rizičnog kapitala koji upravlja s 57 milijuna eura i koji je dosad uložio u Orqu, između ostalih.

Nakon investicije Crumbs bi trebao vrijediti nekoliko milijuna eura. Sredstva će biti usmjerena u jačanje tržišne pozicije u Hrvatskoj, regionalnu ekspanziju (Slovenija, Srbija, Crna Gora te Bosna i Hercegovina) i razvoj alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji za optimizaciju prehrambenog lanca opskrbe.



Kako platforma funkcionira? Partneri (pekare, restorani, kafići i trgovine) putem aplikacije objavljuju pakete s viškom neprodane hrane po cijeni snižene najmanje 50 posto u odnosu na redovnu maloprodajnu cijenu. Korisnik odabire paket iznenađenja unutar aplikacije, plati ga online i preuzme ga osobno u objektu u dogovorenom vremenskom roku.



Crumbs tvrdi kako ima više od 500 partnera u 10 hrvatskih gradova, bazu s više od 90 tisuća korisnika te više od 80 tisuća spašenih paketa hrane. Jedan od ključnih partnera je Mlinar, a u planu je i suradnja s još dva velika lanca supermarketa.



Crumbs je 2024. godine pokrenuo Antonio Matušan koji je ideju pronašao za vrijeme studija u Milanu, gdje je kao student koristio sličnu aplikaciju. U razvoju mu je pomogao Robert Bukvić (rent24), koji je u Crumbs je ušao kao suosnivač i prvi investitor.

