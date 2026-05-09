Crumbs dobio 600 tisuća € za širenje platforme za spašavanje hrane
Sredstva će biti usmjerena u jačanje tržišne pozicije u Hrvatskoj, regionalnu ekspanziju i razvoj alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji za optimizaciju prehrambenog lanca opskrbe.
Hrvatska platforma Crumbs uspješno je zatvorila seed rundu financiranja vrijednu 600 tisuća eura. Jedini investitor je AYMO Ventures, domaći fond rizičnog kapitala koji upravlja s 57 milijuna eura i koji je dosad uložio u Orqu, između ostalih.
Nakon investicije Crumbs bi trebao vrijediti nekoliko milijuna eura. Sredstva će biti usmjerena u jačanje tržišne pozicije u Hrvatskoj, regionalnu ekspanziju (Slovenija, Srbija, Crna Gora te Bosna i Hercegovina) i razvoj alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji za optimizaciju prehrambenog lanca opskrbe.
Kako platforma funkcionira? Partneri (pekare, restorani, kafići i trgovine) putem aplikacije objavljuju pakete s viškom neprodane hrane po cijeni snižene najmanje 50 posto u odnosu na redovnu maloprodajnu cijenu. Korisnik odabire paket iznenađenja unutar aplikacije, plati ga online i preuzme ga osobno u objektu u dogovorenom vremenskom roku.
Crumbs tvrdi kako ima više od 500 partnera u 10 hrvatskih gradova, bazu s više od 90 tisuća korisnika te više od 80 tisuća spašenih paketa hrane. Jedan od ključnih partnera je Mlinar, a u planu je i suradnja s još dva velika lanca supermarketa.
Crumbs je 2024. godine pokrenuo Antonio Matušan koji je ideju pronašao za vrijeme studija u Milanu, gdje je kao student koristio sličnu aplikaciju. U razvoju mu je pomogao Robert Bukvić (rent24), koji je u Crumbs je ušao kao suosnivač i prvi investitor.