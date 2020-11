Unatoč pandemiji prouzročenoj virusom covid-19, tržište Interneta stvari (Internet of Things IoT) globalno nastavlja snažno rasti. U 2020. godini prvi put registrirano je više IoT veza (povezani automobili, pametni kućanski uređaji, povezana industrijska oprema…) nego ne-IoT veza (pametni telefoni, prijenosna računala i računala). Predviđa se kako će krajem ove godine od 21,7 milijardi aktivnih povezanih uređaja širom svijeta, 11,7 milijardi (ili 54%) bit će veze IoT uređaja. Procjene su da će do 2025. godine biti više od 30 milijardi IoT veza, u prosjeku na svakog stanovnika Zemlje skoro 4 povezana IoT uređaja.

Od tehnologija IoT vezama dominira LPWA koja djeluje u licenciranom spektru. Iza nje je LoRa (i LoraWAN) tehnologija koja djeluje u nelicenciranom spektru. Iza njih su u popriličnom zaostatku kao treća tehnologija Sigfox te četvrta LTE-M.

To su samo neki od podataka iz iz najnovijeg izvješća IoT Analyticsa Stanje IoT-a Q4 2020. i 2021. godine, (State of the IoT Q4 2020 & 2021 outlook) te najnovijeg izvješća Cellular IoT povezivanje i LPWA Market Tracker 2010-2025 (Q4 / 2020) (Cellular IoT connectivity & LPWA Market Tracker 2010-2025 (Q4/2020 update). Za razliku od analize iz 2018. godine IoT Analyticsa kada je predviđeno da će 2025. godine biti u svijetu 21,5 milijardi povezanih IoT uređaja nova je procjena kako će ih biti 30,9 milijardi.

Kina je najbrže rastuće tržište IoT uređaja. U 2015. godini u Kini je bilo nešto više od četvrtine (27%) IoT veza u svijetu sada je taj postotak čak 75%.

China Mobile, China Telecom i China Unicom zajedno sada imaju tri četvrtine svjetskog tržišta povezanih IoT uređaja. U posljednjih 12 mjeseci China Mobile povećao je svoj tržišni udio za više od 5 postotnih bodova. Američki AT&T izgubio je jedan postotni bod i sada zauzima 4% globalnog tržišnog udjela. Osim Vodafona, europski pružatelji usluga po tržišnom udjelu ne ulaze među prvih 5 u svijetu. Dominacija kineskih telekoma proizišla je iz snažnih subvencija kineske vlade za razvoj 5G i NB-IoT.

Globalni sve je više povezanih nosivih uređaja (pametni satovi…) te u kućanstvima pametnih uređaja poput, na primjer, Amazon Echoa. Do prije pet godine praktično nije vilo povezanih uređaja male snage (LPWA) poput pametnih brojila, kontejnera, vatrogasnih hidranata. U 2015, godini takvih uređaja u svijetu bilo je tek 10 milijuna a ove 2020. godine njihov je broj 423 milijuna. Procjena je kako će 5G tehnologija snažno povećati rast tog tržišta tako da će 2025. godine takvih uređaja biti čak 30,9 milijardi.

Stanični IoT (2G, 3G, 4G, i najnoviji 5G), kao i LPWA (NB-IoT, LTE-M, Lora, Sigfox i drugi) glavni su pokretači globalnog tržišta IoT povezivosti u posljednjih 5 godina. Broj aktivnih staničnih IoT i LPWA veza rastao je između 2010. i 2019. godine godišnjom stopom od 43%.

