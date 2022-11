Hrvatska je, prema istraživanju platforme Dealroom.com iz studenoga ove godine, napravljenog u partnerstvu s Google for Startups, Atomico i Credo Ventures, među top 3 zemlje srednje i istočne Europe (Central and East Europe, CEE) po privlačenju investicija u startupe. CEE je inače u prednosti nad drugim europskim regijama po privlačenju rizičnog kapitala u startupe. Takvu poziciju Hrvatske potvrdilo jer i drugo istraživanje koje je Dealroom.com napravio s Believe in Small, Bulgarian private equite and venture capital associations i European Invest Bank. Naime, Hrvatska je od 2017. godine povećala iznos ulaganja u startupe za 16,6 puta, odnosno na 10 milijardi eura.

Najviše ulaganja poslovni softver i fintech

U trećem godišnjem izvješću Dealroom.com u suradnji s Googleom za Startups, Atomico i Credo Ventures, navodi se kako je srednja i istočna Europa pokazala veću otpornost na rizike tržišta nego druge europske regije. Kombinirana ulaganja rizičnog kapitala u CEE udvostručila su se od 2020. godine. Regija je na putu da obori svoj godišnji rekord ulaganja rizičnog kapitala i prikupi 6,2 milijarde eura.

Usto, startupi u srednjoj i istočnoj Europi rangirani su među najvišima u Europi za otvaranje radnih mjesta po euru uloženog rizičnog kapitala.

CEE je diverzificirao ulaganja u obećavajuće sektore kao što su poduzetnički softver i igre. Kako startup ekosustav sazrijeva, CEE je sada dom obećavajućim startupima i u mnogim drugim segmentima, uključujući disruptivne tehnologije kao što su Web3 i Crypto.

Najviše rasle Hrvatska, Litva i Ukrajina

CEE je jedna od najbrže rastućih regija za VC financiranje u Europi, s rastom od 7,6 puta od 2017. godine. Kombinirana vrijednost poduzeća startupa u srednjoj i istočnoj Europi učetverostručila se u posljednjih pet godina i sada iznosi ukupno 190 milijardi eura. Među zemljama CEE, Hrvatska, Litva i Ukrajina su porasle najbrže od 2017. godine u kombiniranoj vrijednosti startup poduzeća 2021. i 2022. godina bile su najjače godine za stvaranje jednoroga (unicorn) u CEE, s brojem jednoroga koji se više nego udvostručio od prosinca 2020. godine.

Selidba u SAD, London…

CEE ima niz startupa u snažnom usponu. 17% startupa iz regije s više od milijun eura financiranja preselilo se u inozemstvo. Najpopularnija odredišta njihovog preseljenja su zapadna i istočna obalu SAD-a te London. Premda su preselili sjedište svoje tvrtke u inozemstvo ti startupi nastoje zadržati što više zaposlenika u regiji.

Premda se prosječno financiranje u startupe globalno smanjuje, ono ipak i dalje raste u srednjoj i istočnoj Europi. Četiri zemlje u CEE privlače čak 70% ukupnog investicijskog rizičnog kapitala u startupe.

