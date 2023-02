Prvih 10 svjetskih proizvođača osobnih računala i pametnih telefona smanjilo je svoju potrošnju poluvodiča za 7,6% i činilo 37,2% ukupnog tržišta u 2022. godini, preliminarni su podaci Gartner, Inc. Globalna inflacija i recesijski pritisci značajno su oslabili potražnju za osobnim računalima i pametnim telefonima 2022. godine, utječući na globalnu proizvodnju tih uređaja. Većina od 10 najvećih kupaca poluvodiča glavni su proizvođači računala i pametnih telefona. Kao rezultat toga, nagli pad potražnje za računalima i pametnim telefonima onemogućio je najveće proizvođače u povećaju proizvodnju, navodi Gartner.

Politika nulte borbe protiv covida u Kini također je uzrokovala ozbiljne nestašice i kratkoročne poremećaje u lancu opskrbe elektronikom. Dugotrajna nestašica poluvodiča na tržištu automobila, umrežavanja i industrijske elektronike dovela je do povećane prosječne prodajne cijene poluvodiča (ASP) i ubrzani porast prihoda od poluvodiča na tim tržištima. To je dovelo i do smanjenja udjela vodećih proizvođača osobnih računala i pametnih telefone u ukupnoj potrošnji poluvodiča u 2022. u odnosu na 2021. godinu.

Svih deset najvećih globalnih proizvođača osobnih računala i pametnih telefone u 2021. ostalo je u 2022. godini, a Apple i Samsung Electronics zadržali su prva dva mjesta. Samo su Samsung Electronics i Sony povećali potrošnju poluvodiča u 2022. godini.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Apple je četvrtu godinu za redom ostao na vrhu ljestvice kupaca poluvodiča. Smanjio je potrošnju na računalne mikroprocesorske jedinice (MPU) za 11,7% zbog kontinuiranog prelaska na posjedovanje vlastitih aplikacijskih procesora dizajniranih u kući. Međutim, Apple je povećao potrošnju na ne-memorijske čipove za 2,8%.

Samsung Electronics povećao je potrošnju poluvodiča za 2,2% i zadržao drugu poziciju. Stekao je veći tržišni udio na tržištu pametnih telefona zbog vodstva na tržištu sklopivih telefona, kao i koristi od politike nulte epidemije covida u Kini, koja je utjecala na njezine konkurente, što je dovelo do povećanja potrošnje na poluvodiče u 2022. godini.

Sony je pokazao najbrži rast potrošnje poluvodiča u 2022. godini zbog održivog globalnog interesa potrošača za PlayStation 5 konzole za videoigre. Međutim, obujam proizvodnje nije se mogao povećati kako bi se zadovoljila razina potražnje, zbog stalnih ozbiljnih nedostataka poluvodiča i prekida logističkih mreža tijekom cijele godine.

Obuhvaćajući približno 25% prodaje poluvodiča u 2022. godini, memorija je bila kategorija uređaja s najlošijom izvedbom, doživjevši pad prihoda od 10% zbog strmoglavog pada cijena u drugoj polovici 2022. godine usred slabe potražnje. Največih 10 proizvođača činilo je 49,2% potrošnje memorije i posljedično su zabilježili značajan pad potrošnje memorije.

Podijeli: