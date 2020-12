Slovački telekom (ST) postao je prvi operater u zemlji koji je pokrenuo komercijalne 5G usluge, dostupne u osam okruga Bratislave. ST je najavio da korisnici mogu očekivati ​​brzine preuzimanja između 300 Mbps i 600 Mb/s, a za prijenos između 60 Mb/s i 80 Mb/s. Operater koristi 15 MHz frekvencija u opsegu 2100 MHz, u kombinaciji s LTE spektrom.

Suparnički operateri O2 i 4ka pokrenuli su male 5G pilot mreže u Bratislavi, odnosno Banskoj Bistrici. Orange je priopćio svoje namjere da pokrene 5G usluge u glavnom gradu u travnju 2021. godine.

Krajem studenog, slovački regulator RÚ objavio je da je prodao spektar od 700 MHz i dodatne frekvencije u opsezima od 900 MHz i 1800 MHz. Prodajom je prikupljeno 100,23 milijuna eura. Orange je osvojio 2 × 10MHz u opsegu 700MHz i platio 33,63 milijuna eura. O2 je dobio 2 × 10MHz na 700MHz, 2 × 4.2MHz na 900MHz i 2 × 3MHz u rasponu od 1800MHz za 33,39 milijuna eura. Slovački telekom stekao je licencu od 2 × 10MHz u opsegu 700MHz i 2 × 3MHz na 1800MHz, potrošivši 32,66 milijuna eura.

Licence od 700 MHz dodijeljene su sa strogim obvezama pokrivanja. 95% stanovništva svakog županijskog grada trebalo bi biti pokriveno do kraja 2025. godine, 90% stanovništva izvan županijskih gradova trebalo bi uživati ​​u 5G uslugama do 2027. godine, a 70% stanovnika trebalo bi imati 5G do kraja 2027. godine.

