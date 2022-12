Tijekom 2022. godine umjetna inteligencija bila je u središtu pozornosti tehnološkog svijeta ali i općenito cijele ljudske zajednice. Od DALL-E-a (kratke pisane opise pretvara u slike, kasnije razvijen u Midjourney te u Stable Diffusion) do ChatGPT-a (stvaranja jezičnih obrazaca na osnovu samo nekoliko riječi naputaka, sami ga vlasnici tvrtka OpenAI nazivaju optimiziranim jezičnim modelom za dijalog), generativni AI iznenadio je svijet svojim mogućnostima.

Metoda

Generativno modeliranje je vrsta nenadziranog strojnog učenja, analizira ulaznu sliku, tekst i zvuk u potrazi za temeljnim uzorcima pomoću umjetne inteligencije, statistike i vjerojatnosti za predviđanje vjerojatnosti. Generativna umjetna inteligencija posebno se naširoko koristi u aplikacijama kao što su zaštita identiteta, bolja kontrola robotike, pa čak i u zdravstvu za rano otkrivanje bolesti i provedbu učinkovitih protokola za prevenciju i liječenje. Mediji i zabava ostvarili su 3,3 milijarde godini prihoda generativne umjetne inteligencije u 2021. godini.

Generative AI revolucionira način na koji doživljavamo internet i svijet oko nas. Globalna ulaganja u umjetnu inteligenciju porasla su s 12,75 milijuna dolara u 2015. na 93,5 milijardi dolara u 2021. godini, a predviđa se da će tržište dosegnuti 422,37 milijardi dolara do 2028. godine.

Tržište

Veličina globalnog tržišta generativne umjetne inteligencije 2021. godine iznosila je 7,9 milijardi američkih dolara i predviđa se da će tržište dostići 110,8 milijardi dolara do 2030. godine s prosječnim godišnjim rastom od 34,3% od 2022. do 2030. godine, navodi globalni pružatelj tržišnih podataka i konzultantskih usluga za tržišta informacijske tehnologije, ulaganja, telekomunikacija, proizvodnje i potrošačke tehnologije Acumen Research and Consulting u svojem novom izvješće Generativno AI tržište i prognoza regije, 2022. – 2030.

Tržišni udio generativne umjetne inteligencije u Sjevernoj Americi činio je više od 40% globalnog tržišta u 2021. godini. Prema nedavnim procjenama, ukupno privatno financiranje u Kini iznosilo je 17,21 milijardi dolara u 2021. godini. Procjenjuje se da će rast tržišta generativne umjetne inteligencije u Aziji i Pacifiku postići prosječan godišnji rast od oko 36% od 2022. do 2030. godine. Po komponentama, podsegment softvera ima tržišni udjel od čak 65% u 2021. godini.

Mogućnosti

Generativna umjetna inteligencija mogla bi utjecati na sve aspekte ljudske aktivnosti, od razvoja lijekova i prava do umjetnosti, glazbe i dizajna. Na primjer, generativna umjetna inteligencija mogla bi osmisliti nove arhitektonske koncepte, objasniti kako stanice raka funkcioniraju ili čak stvoriti slike nečijeg doma po želji. Ljudi će moći biti kreativniji, inovativniji i maštovitiji zahvaljujući generativnoj umjetnoj inteligenciji. Ima potencijal proširiti ljudsku maštu i stvoriti nove ideje.

To je moguće kroz tehniku ​​poznatu kao generativni dizajn, u kojoj se započinje sa skupom pravila ili ograničenja, a zatim ih se pusti da rade neko vrijeme. Korisnici zatim mogu vidjeti kakve dizajne generira, što mu može pomoći u rješavanju njegovog problema ili otkrivanju alternativnih načina razumijevanja problema. Generativna umjetna inteligencija mijenja način na koji čovjek radi, igra se i stvara. To je polje koje obećava za potrošače, tvrtke, vlade i neprofitne organizacije.

No, generativna umjetna inteligencija, kao uostalom i svaka tehnologija, sa sobom donosi i neželjene mogućnosti i zloporabe.

