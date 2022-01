Tvrtka za podatke, istraživanje i savjetovanje Omdia Consulting, dio Informa Techa, u svojem globalnom izvješću o razvoju optičke infrastrukture pod nazivom Širokopojasni Internet sve dostupniji, no razlike u brzini interneta u svijetu se povećavaju navodi kako će do 2026. godine postotak globalne populacije koja je spojena na internet povećat će se s 58% na 70%. Od 70%, 30% stanovništva imat će pristup internetu putem mobilnog uređaja, a 40% će imati kućnu fiksnu širokopojasnu vezu. Iako se jaz u pristupu internetu smanjuje, to jest Internet je sve dostupniji stanovnicima Zemlje, nejednakosti u brzini i uslugama interneta se više povećavaju, navodi Omdia.

Vrhunska razina kvalitete optičkih komunikacija ključna je za razvoj budućih digitalnih usluga i aplikacija u svim vertikalama uključujući (ali ne ograničavajući se na) zabavu, obrazovanje, rad kod kuće, korporativne usluge, pametne gradove i zdravstvo. Uz povećanu učinkovitost koja potiče veće inovacije, dokazano je da brzi širokopojasni pristup ne pokreće samo zadovoljstvo potrošača već i nacionalne ekonomske pokazatelje, s dodatnim rastom BDP-a od 0,25–1,5% za svakih 10% povećanja penetracije širokopojasnog pristupa u kućanstvima i povećanje BDP-a od 3% za udvostručenje brzine.

Globalni indeks optike (FDI)

Omdia je 2020. godine kreirala Globalni indeks razvoja optičke infrastrukture (FDI) koji prati ulaganja u optiku u svim dijelovima mreže na razini zemlje. Indeks obuhvaća 81 teritoriju u svijetu i ažurira se svake godine. FDI uključuje širi skup metrika uključujući korištenje optičke infrastrukture u poslovanju, penetraciju optike na web-mjestu mobilnih stanica, ulaganja u okosnicu optičkih vlakana i ukupnu prosječnu brzinu preuzimanja i prijenosa uz standardnu ​​pokrivenost kućanstva optičkim vlaknima i njihovu dostupnost za kućanstva.

Singapur lider

Singapur ponovno vodi godišnji indeks (2021.) s maksimalnim rezultatima u penetraciji vlakana do kuće (FTTH), penetraciji vlakana na mobilnim stanicama, pokrivenosti vlaknima do prostorije (FTTP) i brzinama preuzimanja i prijenosa . Iza nje slijede Južna Koreja, UAE, Katar i Kina. Kina sada ima najbrži razvoj optičke infrastrukture. Sve zemlje u prvih pet imaju koristi od snažnih nacionalnih planova za širokopojasnu vezu s ambicioznim ciljevima oko usluga ultra-velike brzine, često poduprte izdašnim državnim potporama ili subvencijama.

Prve europske zemlje na ljestvici su Španjolska i Švedska na sedmom i osmom mjestu. Iza njih slijede Luksemburg i Rumunjska. SAD je na čelu regije Amerike a pozicioniran je na 18. mjestu u svijetu. Do sada su brojne inače visoko razvijene zemlje koje su niže rangirane u indeksu optičke infrastrukture (kao što su SAD, Australija i Velika Britanija) bile bez nacionalnih strategija razvoja optičke infrastrukture i slabije ambiciozne. To je često bilo povezano s nepovoljnijim zemljopisnim i demografskim uvjetima, što je vladine inicijative činilo skupim i političarima nisu bili u interesu izazvati značajno političko protivljenje. Međutim, zahvaljujući utjecaju pandemije covid-19, koja je pokazala koliko su važne širokopojasne mreže, vlade diljem svijeta sada jačaju svoje ciljeve širokopojasnog pristupa i povećavaju svoju opredijeljenost na ulaganja u optičku infrastrukturu.

Smanjenje digitalne nejednakosti

U sljedećih pet godina postotak globalne populacije koja ostaje nepovezana pasti će s 42% na 30%. Međutim, do 2026. godine 30% stanovništva pristupit će internetu samo putem mobilnog uređaja, što znači da će u stvarnosti samo 40% imati mogućnost fiksnog širokopojasnog pristupa kod kuće.

Ni, i fiksna širokopojasna povezanost ne znači isti uslugu u različitim zemljama. Na primjer, u Latinskoj Americi (gdje će 44% stanovništva imati pristup fiksnim širokopojasnim uslugama kod kuće do 2026. godine), samo će 5,3% biti na vezi koja isporučuje 500Mb/s ili više, a samo 1% imat će brzine veće od 1Gb/s . Nasuprot tome, u Sjevernoj Americi ti postotci će 2026. godine biti 77%, 26%, odnosno 11%, a u Oceaniji, Istočnoj i Jugoistočnoj Aziji 66%, 40% i 10%. Nasuprot tomu, samo 9% afričke populacije imat će pristup fiksnoj širokopojasnoj mreži, a 84% tih korisnika ograničeno je na brzine manje od 30 Mb/s.

Postotak kućanstava u razvijenim regijama kao što su Sjeverna Amerika i Oceanija, istočna i jugoistočna Azija s ultrabrzim vezama raste znatno brže od ukupnog broja povezanih kućanstava u područjima u razvoju kao što je Afrika. Ubuduće, digitalni jaz će se, stoga, manje odnositi na povezane i nepovezane dijelove svijeta, a više na dobro i nedovoljno uslužene, a jaz između njih raste i na razini zemlje i na regionalnoj razini.

Digitalizacija uvjet opstanka poduzeća

Ograničenja covid-19 i brzi prijelaz potrošača na digitalne usluge imali su značajan utjecaj na poslovne sektore svih vrsta. Kao i na potrošačkom tržištu, širokopojasna povezanost postala je bitan element za opstanak. Kako sve više poduzeća digitalizira svoje poslovanje i prelazi na aplikacije i usluge temeljene na računalnom oblaku, brza, pouzdana i stabilna širokopojasna veza postaje kritična. Iako će troškovi pristupa uvijek biti važni za poduzeća jer žele upravljati svojim kapitalnim i operativnim troškovima, većina će zauzeti širi pogled i vidjeti širokopojasnu vezu kao alat za produktivnost koji sam po sebi može olakšati druge poslovne učinkovitosti (npr. rad na daljinu, pristup aplikacijama u oblaku i učinkovitija komunikacija s klijentima).

Rangiranje zemalja 2021.

FDI pokriva 81 teritorij različitih veličina, demografskih i zemljopisnih profila te razina razvoja širokopojasnog pristupa. S obzirom na ove vrlo različite karakteristike, navodi se u izvješću Omdia, nema smisla izravno ih uspoređivati: to bi dovelo do nepravednih i beskorisnih zaključaka i preporuka.

Za realniju usporedbu pojedinačnih rezultata izravnih stranih ulaganja, Omdia je stvorila tri različite klastera zemalja:

klaster 1: zemlje spremne za vlakna, koje imaju visoku razinu ulaganja u vlakna i brzo prelaze na širokopojasne usluge ultra velike brzine

klaster 2: zemlje spremne za širokopojasno povezivanje, koje imaju srednje do visoke razine prodora širokopojasnog pristupa, ali niske razine ulaganja u vlakna

klaster 3: zemlje širokopojasnog pristupa u nastajanju, koje još uvijek razvijaju svoje fiksne širokopojasne mreže

Hrvatska je svrstana u klaster 2.

Rezultati ljestvice FDI 2021.

Singapur nastavlja voditi SDI u 2021. godini, s ukupnim rezultatom od 92 od 100 mogućih bodova. Južna Koreja (76), Ujedinjeni Arapski Emirati (72), Kina (71) i Katar (65) čine ostatak od prvih pet zemalja.

Prve europske zemlje na ljestvici su Španjolska i Švedska na sedmom i osmom mjestu, svaka s ocjenom 57. Iza njih slijede Luksemburg (56) i Rumunjska (52). SAD je na čelu regije Amerike s ocjenom 45, pozicioniran na 18. mjestu u ukupnom poretku u svijetu.

Klaster 1

Redoslijed zemalja iz klastera 1 nije se promijenio tijekom posljednjih 12 mjeseci. Međutim, došlo je do promjena u pojedinačnim rezultatima, koje bi, ako bi se isti trend nastavio, sigurno mogle vidjeti kretanje u budućim ažuriranjima. Najznačajnije promjene utječu na Južnu Koreju (jedinu zemlju u ovoj skupini koja je svjedočila smanjenju), čiji je rezultat blago pao sa 78 na 76 bodova, te Kinu, čiji je rezultat povećan za šest bodova sa 65 na 71.

Razlog za blagi pad rezultata u Južnoj Koreji je taj što se prosječne brzine tamo nisu ubrzale tako brzo kao u drugim zemljama, iako su na kraju 2020. godine prosječne brzine downloada i uploada bile i dalje 216 Mb/s odnosno 205 Mb/s. To pokazuje koliko brzo najbolje rangirane zemlje s optičkim vlaknima sada ubrzavaju svoje prosječne brzine širokopojasnog pristupa.

Kina je, s druge strane, doživjela poboljšanja u svom rangiranju u svim metrikama povezanim s penetracijom i značajno povećanje brzine downloada.

Promjene u klasteru 2

Do promjena je u 2021. godini došlo u skupini zemalja koje je Omdia svrstala u klaster 2. Najveći napredak napravile su latinoameričke zemlje Čile i Brazil, koji su se popeli na 11, odnosno 7 mjesta. Takvo poboljšanje uslijedilo je zbog značajnog povećanja njihove FTTP pokrivenosti i brojki penetracije FTTH, što je zauzvrat dovelo do poboljšanja prosječne brzine downloada i uploada.

Kanada, Nizozemska i Ukrajina pale su s najvećim brojem mjesta (šest, sedam, i sedam). Sve tri zemlje imaju razumnu pokrivenost vlaknima (u rasponu od približno 40-60% pokrivenih prostorija), ali rast pokrivenosti bio je spor u posljednjih 12 mjeseci, pa su stoga povećanje penetracije i prosječne brzine također samo neznatno porasle u usporedbi s drugim zemljama. To naglašava činjenicu da relativno razvijene zemlje moraju zadržati zamah ako žele ostati konkurentne na globalnoj sceni.

Klaster 3

Bangladeš i Bolivija napravili su najveća poboljšanja u zemljama klastera 3, pomaknuvši se naprijed na ljestvici za osam odnosno četiri mjesta. Iako je započeo na vrlo niskoj bazi, Bangladeš je više nego udvostručio i svoju FTTP pokrivenost i FTTH penetraciju, značajno povećavši svoje prosječne brzine u posljednjih 12 mjeseci. Bolivija je s preko 35% pokrivenosti FTTP-om uspjela povećati penetraciju, što je opet potaknulo prosječne brzine širokopojasnog pristupa.

Od zemalja koje su bilježile značajan pad u rangiranju (kao što su Grčka i Južna Afrika), sve su zabilježile minimalna povećanja u razvoju vlakana, a time i samo neznatna povećanja prosječnih brzina u usporedbi s drugim zemljama.

