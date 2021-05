Novi dizajn ultra malog silicijskog čipa nazvan multiplekser prilagođen je za upravljanje terahertznim valovima koji su ključni za sljedeću generaciju komunikacijske tehnologije 6G, a vjerojatno i generacije tehnologije koje će uslijediti.

Istraživači sa Sveučilišta Osaka u Japanu i Sveučilišta Adelaide u Australiji surađivali su na proizvodnji novog multipleksera izrađenog od čistog silicija za komunikaciju u terahertskom opsegu u opsegu 300 GHz. Zajednički projekt japanskih i australskih znanstvenika objavljen je u časopisu Optica, a financiran je od kroz CREST Japanske agencije za znanost i tehnologiju (JST), bespovratna sredstva KAKENHI i od Australian Research Council (ARC) Discovery.

Širom svijeta sve je više koriste mobilne uređaje za pristup internetu, a broj povezanih uređaja eksponencijalno raste. Tome se pridružuj i uređaji sa svojom međusobnom komunikacijom kroz Internet stvari (Internet of Things IoT), što zahtijevati propusnije bežične mreže sposobne za brzi prijenos sve većih količina podataka.

Terahertz valovi su dio elektromagnetskog spektra koji daleko širi od do sada korištenih frekvencijskih opsega za telekomunikacije pa i od mikrovalovnih frekvencija (mmWave). Japanski i australski znanstveni tim razvio je ultra kompaktne i učinkovite teraherc multipleksere, zahvaljujući novom postupku a karakterizira ga to što proizvedeni čip ne sadrži metale i supstrate nego je isključivo napravljen od silicija. To mu omogućuje rad u terahercnom frekvencijskom području.

Novi multiplekser pokriva frekvencijski spektar koji je preko 30 puta veći od ukupnog spektra koji je u Japanu dodijeljen za 4G / LTE i 5G zajedno. Usto, terahercni frekvencijski spektar omogućuje digitalni prijenos znatno veće brzine od frekvencija koje se koriste i koje će se koristiti za 5G.

“Naš četverokanalni multiplekser potencijalno može podržati agregiranu brzinu podataka od 48 Gbit/s), što bi omogućilo prijenos nekomprimiranog 8K videa u stvarnom vremenu”, rekao je izvanredni profesor i vođa tima u projektu iz Sveučilišta Osaka Masayuki Fujita.

