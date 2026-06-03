Zebra Systems okupio partnere i predstavio nova rješenja za kibernetičku zaštitu

Zebra Systems, distributer s dodanom vrijednošću specijaliziran za IT sigurnost i zaštitu podataka, okupio je partnere na stručnom događanju održanom u hotelu-dvorcu Jurjevec kraj Zagreba

Gorden Knezović srijeda, 3. lipnja 2026. u 22:45

Cilj susreta bio je predstaviti najnovije tehnologije iz područja kibernetičke sigurnosti, zaštite podataka, cloud infrastrukture i automatizacije poslovnih procesa te dodatno ojačati suradnju s regionalnom partnerskom mrežom. Fokus događanja bio je na kibernetičkoj sigurnosti, cloud infrastrukturi i automatizaciji poslovanja.

Geopolitički izazovi

Sudionici su imali priliku upoznati aktualna rješenja iz portfelja tvrtke Zebra Systems, razmijeniti iskustva te razgovarati o izazovima s kojima se organizacije danas suočavaju u području zaštite digitalne infrastrukture i osiguravanja kontinuiteta poslovanja.

„U trenutku kada tehnološke inovacije, poslovni zahtjevi i geopolitičke okolnosti mijenjaju način poslovanja organizacija, IT ostaje jedan od ključnih pokretača prilagodbe i rasta. Zebra Systems svojim partnerima donosi pažljivo odabrana tehnološka rješenja koja im pomažu odgovoriti na nove sigurnosne, operativne i poslovne izazove. Naš je cilj partnerima pružiti cjelovitu podršku – od tehnologije i stručnog savjetovanja do edukacije i prijenosa znanja – kako bi mogli uspješno razvijati svoje poslovanje u okruženju koje se mijenja iz dana u dan“, rekao je Nebojša Stankić, direktor tvrtke Zebra Systems za regiju Adriatics.

Nebojša Stankić, direktor Zebra Systems za regiju Adriatics
Nebojša Stankić, direktor Zebra Systems za regiju Adriatics

Nova rješenja

Na događanju su u posebnim sesijama naizmjenično predstavljena rješenja vodećih globalnih i regionalnih proizvođača među kojima su Acronis, N-able, GFI Software, AST (Advanced Security Technologies), Eloquens AI, Virtuozzo i Company (Un)Hacked.

Poseban naglasak stavljen je na kibernetičku otpornost i zaštitu podataka. Acronis je predstavio mogućnosti integrirane kibernetičke zaštite za hibridna IT okruženja, uključujući novosti iz područja cyber otpornosti, virtualizacije poslužitelja te zaštite AI aplikacija i okruženja koja koriste velike jezične modele (LLM), dok je N-able demonstrirao alate za upravljanje, nadzor i zaštitu infrastrukture koje koriste pružatelji upravljanih IT usluga (MSP).

GFI Software prikazao je rješenja za mrežnu sigurnost, sigurnost elektroničke pošte, upravljanje ranjivostima i zaštitu komunikacijskih sustava, koja su dodatno unaprijeđena AI elementima za jednostavnije upravljanje.

Tvrtka AST predstavila je napredne pristupe taktičkoj kibernetičkoj sigurnosti i zaštiti od sofisticiranih prijetnji, smanjujući reakciju sustava na zero-day napade iz pojedinih smjerova na razinu desetaka milisekundi, dok je Eloquens AI demonstrirao kako umjetna inteligencija može automatizirati obradu poslovne elektroničke pošte te povećati produktivnost organizacija.

U segmentu cloud infrastrukture predstavljeno je europsko rješenje za arhiviranje i pohranu podataka Impossible Cloud kao platforma koja kombinira decentraliziranu pohranu podataka, visoku dostupnost i optimizirane troškove, a istovremeno ostaje kompatibilna s postojećim poslovnim okruženjima, zahtjevima EU usklađenosti i standardnim protokolima.

vlasnik tvrtke Zebra Systems Zdenek Binek (u sredini), predstavnik Veleposlanstva Češke Republike Ladislav Horovka (desno) i Nebojša Stankić, Zebra Systems za regiju Adriatics (lijevo)
vlasnik tvrtke Zebra Systems Zdenek Binek (u sredini), predstavnik Veleposlanstva Češke Republike Ladislav Horovka (desno) i Nebojša Stankić, Zebra Systems za regiju Adriatics (lijevo)

Posebnu pozornost privukao je projekt Company (Un)Hacked koji kroz virtualnu stvarnost omogućuje edukaciju zaposlenika o najčešćim metodama kibernetičkih napada. Rješenje je osmišljeno kako bi organizacijama pomoglo podići razinu sigurnosne svijesti zaposlenika kroz jedinstveno interaktivno iskustvo koje korisnicima približava metode napadača i načine obrane kroz simulacije nalik igrama. Osim stjecanja praktičnog iskustva, ovakvi programi edukacije sve češće postaju važan dio organizacijskih sigurnosnih politika, a u pojedinim sektorima i regulatorni zahtjev.

Partnersko okupljanje još je jednom potvrdilo strategiju Zebra Systemsa usmjerenu na razvoj regionalnog partnerskog kanala, jačanje suradnje i približavanje tehnologija koje organizacijama pomažu u izgradnji sigurnijih, otpornijih i učinkovitijih IT sustava.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi