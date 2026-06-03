Zebra Systems okupio partnere i predstavio nova rješenja za kibernetičku zaštitu

Zebra Systems, distributer s dodanom vrijednošću specijaliziran za IT sigurnost i zaštitu podataka, okupio je partnere na stručnom događanju održanom u hotelu-dvorcu Jurjevec kraj Zagreba

Cilj susreta bio je predstaviti najnovije tehnologije iz područja kibernetičke sigurnosti, zaštite podataka, cloud infrastrukture i automatizacije poslovnih procesa te dodatno ojačati suradnju s regionalnom partnerskom mrežom. Fokus događanja bio je na kibernetičkoj sigurnosti, cloud infrastrukturi i automatizaciji poslovanja.

Geopolitički izazovi

Sudionici su imali priliku upoznati aktualna rješenja iz portfelja tvrtke Zebra Systems, razmijeniti iskustva te razgovarati o izazovima s kojima se organizacije danas suočavaju u području zaštite digitalne infrastrukture i osiguravanja kontinuiteta poslovanja.

„U trenutku kada tehnološke inovacije, poslovni zahtjevi i geopolitičke okolnosti mijenjaju način poslovanja organizacija, IT ostaje jedan od ključnih pokretača prilagodbe i rasta. Zebra Systems svojim partnerima donosi pažljivo odabrana tehnološka rješenja koja im pomažu odgovoriti na nove sigurnosne, operativne i poslovne izazove. Naš je cilj partnerima pružiti cjelovitu podršku – od tehnologije i stručnog savjetovanja do edukacije i prijenosa znanja – kako bi mogli uspješno razvijati svoje poslovanje u okruženju koje se mijenja iz dana u dan“, rekao je Nebojša Stankić, direktor tvrtke Zebra Systems za regiju Adriatics.

Nebojša Stankić, direktor Zebra Systems za regiju Adriatics

Nova rješenja

Na događanju su u posebnim sesijama naizmjenično predstavljena rješenja vodećih globalnih i regionalnih proizvođača među kojima su Acronis, N-able, GFI Software, AST (Advanced Security Technologies), Eloquens AI, Virtuozzo i Company (Un)Hacked.

Poseban naglasak stavljen je na kibernetičku otpornost i zaštitu podataka. Acronis je predstavio mogućnosti integrirane kibernetičke zaštite za hibridna IT okruženja, uključujući novosti iz područja cyber otpornosti, virtualizacije poslužitelja te zaštite AI aplikacija i okruženja koja koriste velike jezične modele (LLM), dok je N-able demonstrirao alate za upravljanje, nadzor i zaštitu infrastrukture koje koriste pružatelji upravljanih IT usluga (MSP).

GFI Software prikazao je rješenja za mrežnu sigurnost, sigurnost elektroničke pošte, upravljanje ranjivostima i zaštitu komunikacijskih sustava, koja su dodatno unaprijeđena AI elementima za jednostavnije upravljanje.

Tvrtka AST predstavila je napredne pristupe taktičkoj kibernetičkoj sigurnosti i zaštiti od sofisticiranih prijetnji, smanjujući reakciju sustava na zero-day napade iz pojedinih smjerova na razinu desetaka milisekundi, dok je Eloquens AI demonstrirao kako umjetna inteligencija može automatizirati obradu poslovne elektroničke pošte te povećati produktivnost organizacija.

U segmentu cloud infrastrukture predstavljeno je europsko rješenje za arhiviranje i pohranu podataka Impossible Cloud kao platforma koja kombinira decentraliziranu pohranu podataka, visoku dostupnost i optimizirane troškove, a istovremeno ostaje kompatibilna s postojećim poslovnim okruženjima, zahtjevima EU usklađenosti i standardnim protokolima.

vlasnik tvrtke Zebra Systems Zdenek Binek (u sredini), predstavnik Veleposlanstva Češke Republike Ladislav Horovka (desno) i Nebojša Stankić, Zebra Systems za regiju Adriatics (lijevo)

Posebnu pozornost privukao je projekt Company (Un)Hacked koji kroz virtualnu stvarnost omogućuje edukaciju zaposlenika o najčešćim metodama kibernetičkih napada. Rješenje je osmišljeno kako bi organizacijama pomoglo podići razinu sigurnosne svijesti zaposlenika kroz jedinstveno interaktivno iskustvo koje korisnicima približava metode napadača i načine obrane kroz simulacije nalik igrama. Osim stjecanja praktičnog iskustva, ovakvi programi edukacije sve češće postaju važan dio organizacijskih sigurnosnih politika, a u pojedinim sektorima i regulatorni zahtjev.

Partnersko okupljanje još je jednom potvrdilo strategiju Zebra Systemsa usmjerenu na razvoj regionalnog partnerskog kanala, jačanje suradnje i približavanje tehnologija koje organizacijama pomažu u izgradnji sigurnijih, otpornijih i učinkovitijih IT sustava.