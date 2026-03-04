Vlade cenzuriraju internet 25 puta više nego 2011. godine

Vlade različitih zemalja obraćaju se Googleu sa zahtjevima za uklanjanje digitalnog sadržaja iz više razloga

U tim zahtjevima najčešće tvrde da sporni sadržaj krši lokalne zakone, a uz podneske obično prilažu i sudske naloge, koji najčešće nisu izravno usmjereni na Google, nego na autore spornog sadržaja.

U prvoj polovici prošle godine (H1 2025) vlade su od Googlea zatražile uklanjanje približno 25.000 članaka s interneta, pokazuju podaci iz Googleova Izvješća o transparentnosti.

To je 25 puta više u odnosu na približno 1.000 zahtjeva u prvoj polovici 2011. godine (H1 2011).

„Privatnost i sigurnost” bili su dominantan razlog zahtjeva za uklanjanje sadržaja; ti su razlozi prošle godine rezultirali s 4.958 zahtjeva. U prvoj polovici 2011. govor mržnje i tzv. sadržaj za odrasle činili su približno 30, odnosno 20 zahtjeva za uklanjanje. Iako je riječ o malim udjelima, oni upućuju na moralne i društvene teme koje su obilježile ranu fazu digitalne regulacije.

Do 2025. godine nijedna pojedina kategorija razloga za uklanjanje sadržaja nije se izdvojila kao dominantna u zahtjevima vlada. To je u određenoj suprotnosti s intenzivnom javnom raspravom o govoru mržnje na društvenim platformama tijekom proteklog desetljeća. U Googleu procjenjuju da bi vlade ove godine mogle zatražiti uklanjanje oko 50.000 sadržaja.