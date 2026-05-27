Tvrtke bi trebale prijeći s reaktivnih na adaptivne sustave borbe protiv prijevara

Tvrtke diljem Sjeverne Amerike očekuju da će trendovi prijevara, poput biometrijskih prijevara, deepfake prijevara i sintetičkih identiteta, postati češći tijekom 2026. godine

Mreža srijeda, 27. svibnja 2026. u 11:05

Naime, kriminalci usvajaju sve brže i sofisticiranije alate. Prema Sumsubovu izvješću o prijevarama za 2025. godinu, anketirane tvrtke očekuju najveći porast biometrijskih prijevara, a 67 posto njih predviđa rast takvih aktivnosti. Kako se tvrtke sve više oslanjaju na prepoznavanje lica, glasovnu autentifikaciju i udaljeno uključivanje korisnika u sustav, prevaranti pronalaze nove načine iskorištavanja tih sustava.

Deepfake tehnologija već otežava provjeru identiteta. U budućnosti bi videozapisi generirani umjetnom inteligencijom, klonirani glasovi i ukradeni biometrijski podaci mogli učiniti pokušaje prijevare uvjerljivijima i skalabilnijima nego ikad prije.

Tvrtke također očekuju porast prijevara povezanih sa sintetičkim identitetima, a 56 posto njih predviđa rast takvih aktivnosti. Kriminalci sve češće kombiniraju stvarne i lažne podatke kako bi stvorili identitete koji mogu zaobići tradicionalne sustave provjere prijevara.

AI mijenja trendove prijevara

Tvrtke očekuju da će napadi povezani s prijevarama postati automatiziraniji tijekom 2026. godine. Oko 44 posto ispitanika predviđa porast naprednih napada potaknutih umjetnom inteligencijom, deepfake prijevara i krivotvorenih identifikacijskih dokumenata.

Dodatnih 33 posto očekuje porast lažnih profila generiranih umjetnom inteligencijom jer prevaranti koriste generativne AI alate kako bi se lažno predstavljali kao stvarni korisnici na internetu. Takve bi prijevare mogle postati brže za stvaranje i teže za otkrivanje u financijskim uslugama, e-trgovini i na digitalnim platformama.

Kako se taktike prijevara razvijaju, tvrtke će možda morati prijeći s reaktivnog sprječavanja prijevara na praćenje rizika u stvarnom vremenu, potpomognuto strojnim učenjem i analizom ponašanja.

Prijevare identiteta

Očekuje se da će povrede podataka ostati glavni izvor rizika od prijevara. Oko 33 posto tvrtki predviđa porast krađe identiteta povezan s ukradenim osobnim podacima.

Organizirane mreže prijevara također se šire, prema mišljenju 22 posto ispitanika. Kako kibernetičke kriminalne skupine postaju sve koordiniranije, operacije prijevara mogle bi postati globalnije i industrijaliziranije.

Tvrtke koje ulažu u adaptivne sustave provjere, jaču kibernetičku sigurnost i bolje razumijevanje podataka povezanih sa sprječavanjem prijevara mogle bi biti bolje pripremljene za odgovor na sljedeću generaciju prijetnji.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi