Tvrtke bi trebale prijeći s reaktivnih na adaptivne sustave borbe protiv prijevara

Tvrtke diljem Sjeverne Amerike očekuju da će trendovi prijevara, poput biometrijskih prijevara, deepfake prijevara i sintetičkih identiteta, postati češći tijekom 2026. godine

Naime, kriminalci usvajaju sve brže i sofisticiranije alate. Prema Sumsubovu izvješću o prijevarama za 2025. godinu, anketirane tvrtke očekuju najveći porast biometrijskih prijevara, a 67 posto njih predviđa rast takvih aktivnosti. Kako se tvrtke sve više oslanjaju na prepoznavanje lica, glasovnu autentifikaciju i udaljeno uključivanje korisnika u sustav, prevaranti pronalaze nove načine iskorištavanja tih sustava.

Deepfake tehnologija već otežava provjeru identiteta. U budućnosti bi videozapisi generirani umjetnom inteligencijom, klonirani glasovi i ukradeni biometrijski podaci mogli učiniti pokušaje prijevare uvjerljivijima i skalabilnijima nego ikad prije.

Tvrtke također očekuju porast prijevara povezanih sa sintetičkim identitetima, a 56 posto njih predviđa rast takvih aktivnosti. Kriminalci sve češće kombiniraju stvarne i lažne podatke kako bi stvorili identitete koji mogu zaobići tradicionalne sustave provjere prijevara.

AI mijenja trendove prijevara

Tvrtke očekuju da će napadi povezani s prijevarama postati automatiziraniji tijekom 2026. godine. Oko 44 posto ispitanika predviđa porast naprednih napada potaknutih umjetnom inteligencijom, deepfake prijevara i krivotvorenih identifikacijskih dokumenata.

Dodatnih 33 posto očekuje porast lažnih profila generiranih umjetnom inteligencijom jer prevaranti koriste generativne AI alate kako bi se lažno predstavljali kao stvarni korisnici na internetu. Takve bi prijevare mogle postati brže za stvaranje i teže za otkrivanje u financijskim uslugama, e-trgovini i na digitalnim platformama.

Kako se taktike prijevara razvijaju, tvrtke će možda morati prijeći s reaktivnog sprječavanja prijevara na praćenje rizika u stvarnom vremenu, potpomognuto strojnim učenjem i analizom ponašanja.

Prijevare identiteta

Očekuje se da će povrede podataka ostati glavni izvor rizika od prijevara. Oko 33 posto tvrtki predviđa porast krađe identiteta povezan s ukradenim osobnim podacima.

Organizirane mreže prijevara također se šire, prema mišljenju 22 posto ispitanika. Kako kibernetičke kriminalne skupine postaju sve koordiniranije, operacije prijevara mogle bi postati globalnije i industrijaliziranije.

Tvrtke koje ulažu u adaptivne sustave provjere, jaču kibernetičku sigurnost i bolje razumijevanje podataka povezanih sa sprječavanjem prijevara mogle bi biti bolje pripremljene za odgovor na sljedeću generaciju prijetnji.