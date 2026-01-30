Trumpov šef za sigurnost "hranio" ChatGPT osjetljivim dokumentima

Vršitelj dužnosti šefa američke agencije za kibernetičku sigurnost CISA Madhu Gottumukkala prenio je, čini se, osjetljive ugovorne dokumente označene samo za službenu upotrebu na ChatGPT. To je isplivalo na svjetlo dana nakon što je pokrenuo više automatiziranih sigurnosnih upozorenja osmišljenih kako bi se spriječila krađa ili nenamjerno otkrivanje vladinih datoteka iz saveznih mreža.



Iz CISA-e su priopćili kako je Gottumukkalino korištenje ChatGPT-ja bilo "kratkoročno i ograničeno". Gottumukkala je navodno dobio iznimku za korištenje ChatGPT-ja ranije tijekom svog mandata kao direktor CISA-e u vrijeme kada je to bilo zabranjeno drugim zaposlenicima. Dužnosnici Ministarstva domovinske sigurnosti, u kojem se nalazi CISA, pokušali su utvrditi je li zbog njegovih prijenosa nanesena ikakva šteta vladinoj sigurnosti.



Prenošenje neklasificiranih, ali internih vladinih dokumenata na javnu verziju velikog jezičnog modela problematično je jer potencijalno omogućuje dijeljenje sigurnosno osjetljivog sadržaja s drugima koji ga koriste.



Prije imenovanja u CISA-u, Gottumukkala je bio glavni direktor za informiranje Južne Dakote pod tadašnjom guvernerkom Kristi Noem. Nakon imenovanja u CISA-u, Gottumukkala je navodno pao na poligrafu kontraobavještajne službe, za koji je Služba domovinske sigurnosti kasnije tvrdila kako je "neodobren" te je potom suspendirala pristup povjerljivim informacijama za šestero zaposlenika.