Tisuće lažnih FIFA-inih stranica ciljaju navijače Svjetskog prvenstva

Kibernetički kriminalci već su pokrenuli tisuće kampanja povezanih sa Svjetskim prvenstvom, a uoči turnira kanadske i američke vlasti izdale su upozorenja navijačima da budu posebno oprezni

Jedna od najčešćih metoda kibernetičkih kriminalaca su lažne FIFA-ine web stranice i internetske trgovine, upozoravaju tvrtke za kibernetičku sigurnost Fortinet i Check Point.

U nedavnom izvješću Fortinet je identificirao više od 13.000 web stranica povezanih sa Svjetskim prvenstvom registriranih između siječnja i svibnja. Analiza je pokazala da je približno 8 posto tih stranica klasificirano kao zlonamjerno ili sumnjivo na temelju prijevarnih aktivnosti i obrazaca ponašanja.

Većina identificiranih stranica korištena je za privlačenje korisnika koji traže informacije i usluge povezane s turnirom, koristeći ključne riječi vezane uz Svjetsko prvenstvo te zloupotrebljavajući FIFA-in brending, navodi Fortinet.

Cilj takvih stranica je „ukrasti osjetljive podatke poput podataka o platnim karticama, osobnih identifikacijskih podataka i korisničkih vjerodajnica” tako što navijače navode na kupnju lažnih ulaznica, navodi se u izvješću.

Takve prijevare, poznate kao prijevare tipa „kartica nije prisutna” (card-not-present fraud), pojavljivale su se i tijekom drugih velikih sportskih događaja, uključujući Svjetsko prvenstvo 2022. godine i Olimpijske igre u Parizu 2024. Prema Check Pointu, one nastoje iskoristiti „osjećaj hitnosti i ograničenu dostupnost kako bi potaknule brze odluke o kupnji”.

Fortinet je također uočio da su neki prevaranti na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram oglašavali lažne turističke pakete za Svjetsko prvenstvo koji uključuju ulaznice, smještaj i prijevoz, pritom stvarajući snažan osjećaj hitnosti.

Objave na Telegramu preusmjeravaju potencijalne kupce na lažne stranice za prodaju ulaznica koje sadrže i lažne obrasce za naplatu, gdje se od korisnika traži unos osobnih podataka. Nakon unosa podataka o plaćanju žrtva prima lažnu potvrdu ili račun.

Druge web stranice oponašaju sportske kladioničarske servise koji tijekom velikih događaja poput Svjetskog prvenstva bilježe povećanu potražnju. Kibernetički kriminalci često distribuiraju „lažne ili trojanskim softverom zaražene aplikacije za klađenje, prikazane kao legitimni programi”, kako bi korisnike naveli na korištenje njihovih platformi.

Lažni poslovi, profili i streaming servisi

Kibernetički kriminalci nisu ograničeni samo na tradicionalne web stranice. Prema izvješću, stvorili su i oko 1.700 lažnih profila na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

„Raširena prisutnost neslužbenih računa koji koriste FIFA-in brending povećava rizik od zloupotrebe brenda, dezinformacija, lažnih promocija, pokušaja krađe identiteta i drugih aktivnosti socijalnog inženjeringa usmjerenih na nogometne navijače uoči Svjetskog prvenstva u nogometu 2026.”, navodi se u izvješću.

Na LinkedInu su prevaranti objavljivali lažne oglase za posao kako bi korisnike naveli da povjeruju kako se prijavljuju za privremene poslove u organizaciji događaja, ugostiteljstvu, logistici ili medijskoj podršci.

Hakeri se pritom često predstavljaju kao legitimni regruteri te potencijalne kandidate usmjeravaju na lažne kalendare za zakazivanje razgovora, koji sadrže phishing stranice namijenjene krađi osobnih podataka.

Na društvenim mrežama poput Facebooka, X-a i Telegrama dijeljene su i lažne poveznice na streaming platforme koje obećavaju prijenos određene utakmice uživo.

Takve poveznice često se pojavljuju svega nekoliko minuta prije početka utakmice, najčešće unutar zatvorenih grupa ili kanala, a korisnici se potiču da brzo registriraju svoje podatke ili instaliraju lažni „player” prije početka prijenosa.

Ipak, Fortinet navodi da su korisnici društvenih mreža u mnogim slučajevima brzo prepoznali prijevarne objave. Mnogi su na Redditu tražili potvrdu drugih korisnika jesu li i oni bili meta iste prijevare.

Euronews Next kontaktirao je navedene platforme kako bi provjerio jesu li pojačale moderiranje sadržaja i sustave za otkrivanje prijevara uoči Svjetskog prvenstva, no odgovor nije odmah stigao.

Moguće zaštite

Stručnjaci tvrtke Check Point savjetuju korisnicima da uvijek pažljivo provjere nazive domena internetskih stranica i adrese e-pošte povezane sa Svjetskim prvenstvom prije nego što kliknu na poveznicu.

Također preporučuju rezervaciju ugostiteljskih i VIP paketa isključivo putem tvrtke On Location, službenog FIFA-inog partnera za ugostiteljstvo, ili izravno kod hotela u kojem žele odsjesti.

Za internetska plaćanja preporučuje se korištenje kreditnih umjesto debitnih kartica zbog bolje zaštite od prijevara. Korisnicima se savjetuje i ažuriranje mobilnih telefona i aplikacija prije dolaska na stadion kako bi se smanjio rizik od iskorištavanja poznatih sigurnosnih propusta.