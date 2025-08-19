Tehnološki šefovi troše sve više milijuna na osobnu sigurnost

Velike tehnološke grupe, uključujući Metu, Alphabet i Nvidiju, značajno su povećale svoju potrošnju na osobnu sigurnost, navodi Reuters. Kao razlog povećanja potrošnje za sigurnost navodi se što tehnološki menadžeri tih tvrtki imaju sve važniju ulogu u politici SAD te što je sve izraženije neprijateljstvo javnosti prema korporativnim rukovoditeljima. Sigurnosni proračuni za glavne direktore 10 velikih tehnoloških tvrtki koje je analizirao Financial Times porasli su na više od 45 milijuna američkih dolara u 2024. godini.

Rast napada

Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia i Palantir povećali su svoj proračun za zaštitu za više od 10 posto u odnosu na prethodnu godinu. Sigurnosni stručnjaci kažu da su se troškovi i zabrinutost zbog prijetnji tehnološkim šefovima povećali ove 2025. godine nakon ozbiljnih napada u SAD-u usmjerenih na korporativne rukovoditelje.

„Nikada nisam vidio veću prijetnju ili zabrinutost nego što je danas“, rekao je James Hamilton, osnivač tvrtke Hamilton Security, bivši agent FBI-a i bivši potpredsjednik tvrtke Gavin de Becker and Associates, koja je pružala privatne sigurnosne usluge za šefa Tesle Elona Muska i osnivača Amazona Jeffa Bezosa. „Ljudi se fiksiraju na vođu tvrtke kao predstavnika svega što nije u redu sa svijetom“, dodao je. Izljev podrške Luigiju Mangioneu, koji je prošle godine optužen za smrtonosno pucanje na Briana Thompsona, šefa United Healthcarea, izazvao je raširenu zabrinutost među poslovnim čelnicima zbog novih napada i prisilio tvrtke da ponovno procijene svoje sigurnosne protokole, prema sigurnosnim stručnjacima. Također su spomenuli još jedan val zahtjeva nakon što su četiri osobe smrtno stradale u poslovnoj zgradi u New Yorku u srpnju. Napadač je ciljao Nacionalnu nogometnu ligu zbog pritužbe koju je imao na organizaciju, prema gradskim dužnosnicima.

James Hamilton, osnivač tvrtke Hamilton Security

„Prva polovica ove godine bila nam je jednako zauzeta kao i cijela 2024.“, rekao je Joe LaSorsa, osnivač tvrtke za zaštitu rukovoditelja LaSorsa Security & Associates. Tvrtka je u posljednjih nekoliko mjeseci primila pet puta više upita za procjene rizika i zabilježila je "izvanredan porast" napada na domove rukovoditelja, dodao je. Tehnološki čelnici posebno su ranjivi zbog svoje slave, kao i javnog neprijateljstva prema korporativnoj dobiti, otpuštanjima, zlouporabi podataka i njihovoj sve većoj političkoj ulozi od predsjedničke izborne kampanje 2024. godine. Tehnološki sektor zabilježio je najveći porast broja tvrtki koje su implementirale sigurnosne mjere za rukovoditelje, s porastom od 73,5 posto u broju onih koji su primili te pogodnosti od 2020. do 2024., prema izvješću Equilara.

Meta i obitelji

Meta dugo ima najveći račun za sigurnost od svih velikih tehnoloških tvrtki. Matična tvrtka Facebooka platila je više od 27 milijuna dolara u 2024. godini, u odnosu na 24 milijuna dolara godinu ranije, za osobnu sigurnost Marka Zuckerberga i njegove obitelji, uključujući u njihovim domovima i tijekom putovanja, prema otkrićima.

Metini troškovi su puno veći od troškova konkurenata jer je grupa pristala pružati sigurnost izravno članovima Zuckerbergove obitelji, a ne samo samom direktoru. Kao glavni izvršni direktor i osnivač Facebooka, Zuckerberg je zadržao većinu glasačkih prava, što mu daje veći utjecaj na odluke odbora nego njegovim kolegama. Druge poznate osobe poput Bezosa i Muska plaćaju velike svote za vlastitu sigurnost koja je odvojena od javno objavljenih troškova njihovih tvrtki.

Iznimno visoke i javno objavljene plaće i nagrade u dionicama također čine tehnološke šefove posebno ranjivima. Procvat tehnoloških dionica u posljednjih nekoliko godina rezultirao je isplatama od više milijardi dolara za neke rukovoditelje. Osobno bogatstvo glavnog izvršnog direktora Palantira Alexa Karpa poraslo je za gotovo 7 milijardi dolara u 2024. godini. Karp je primio prijetnje smrću zbog rada skupine za podatkovnu inteligenciju za izraelsku vojsku, a uredi tvrtke u Silicijskoj dolini vandalizirani su tijekom prosvjeda zbog Palantirovih ugovora s američkim imigracijskim vlastima, prema izvorima upoznatima sa situacijom. Karp ima osiguranje 24/7 i viđen je s čak četiri tjelohranitelja istovremeno. Palantir je odbio komentirati. Bogatstvo glavnog izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga poraslo je na više od 153 milijarde dolara, a proizvođač čipova prošli je mjesec postao prva tvrtka vrijedna 4 bilijuna dolara. Nvidia je 2024. potrošila 3,5 milijuna dolara na Huangovu sigurnost, u odnosu na 2,2 milijuna dolara u 2023. Osoba bliska Nvidiji rekla je da se Huangova sigurnost povećala kako je rasla njegova slava, potaknuta njegovom istaknutom ulogom u lobiranju kod Trumpove administracije o izvozu AI čipova u Kinu i vrtoglavim rastom cijene dionica grupe. Huang se pojavio kao jedno od lica pompe oko procvata umjetne inteligencije i poznat je po interakciji sa svojim obožavateljima, što može povećati njegov rizik, naveo je sigurnosni stručnjak. Obožavatelji su viđeni kako ga okupljaju u kupaonici godišnje GTC konferencije tvrtke u Kaliforniji u ožujku.

Luigij Mangione, prošle godine optužen je za smrtonosno pucanje na Briana Thompsona, šefa United Healthcarea

Privatna zaštitarska tvrtka

U međuvremenu, Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, posljednjih je godina proširio svoju osobnu sigurnost zbog prijetnji smrću i progonitelja. Njegov javni profil postao je još poznatiji prošle godine nakon što je postao najveći donator predsjednika Donalda Trumpa i podržavao desničarske aktiviste u Njemačkoj i Velikoj Britaniji na svojoj društvenoj platformi X.

„Zapravo smo u posljednjih otprilike sedam mjeseci imali dva ubilačka manijaka koji su me s ambicijama pokušali ubiti“, rekao je prošle godine dioničarima Tesle. Musk sada putuje s čak 20 sigurnosnih stručnjaka, prema ljudima upoznatim s tim pitanjem. Prošle godine osnovao je vlastitu zaštitarsku tvrtku, Foundation Security. Tesla je otkrila da je 2023. potrošila 2,4 milijuna dolara na Muskovu sigurnost i angažirala njegovu zaštitarsku tvrtku. Otkrila je samo 500.000 dolara troškova sigurnosti u 2024., ali je dodala da to predstavlja samo dio ukupnih troškova Muskove sigurnosti. Muskove privatne tvrtke, uključujući SpaceX i xAI, ne otkrivaju koliko troše na zaštitu.

Amazon je plaćao 1,6 milijuna dolara za Bezosovu sigurnost svake godine barem od 2010. godine. Prošle godine također je platio 1,1 milijun dolara za glavnog izvršnog direktora Andyja Jassyja, u odnosu na 986.000 dolara godinu prije. Bezos je često bio predmet javnog bijesa zbog svog osobnog bogatstva, poreznih aranžmana i pristupa tvrtke pitanjima koja uključuju prava radnika. Grupa za e-trgovinu instalirala je 3,8 cm debele neprobojne ploče u svom glavnom uredu u Seattleu početkom 2019., nekoliko godina prije nego što je Bezos odstupio s mjesta glavnog izvršnog direktora.

Međutim, nisu svi tehnološki šefovi prošle godine povećali svoju sigurnost. Palo Alto Networks udvostručio je svoje sigurnosne troškove za glavnog izvršnog direktora Nikesha Aroru u 2023. godini na 3,5 milijuna dolara, ali ih je smanjio na 1,6 milijuna dolara u 2024. godini. Appleovi sigurnosni troškovi za glavnog direktora Tima Cooka također su pali s visokih 2,4 milijuna dolara u 2023. godini na 1,4 milijuna dolara prošle godine. Povećane sigurnosne zabrinutosti utjecale su na tvrtke u svim sektorima. Nakon Thompsonovog ubojstva, tvrtke uključujući CVS Pharmacy i Anthem Blue Cross Blue Shield uklonile su fotografije i biografije svojih rukovoditelja sa svojih web stranica, prema izvješću savjetodavne tvrtke za dioničare Glass Lewis. Tvrtke su također uvele strože politike putovanja za šefove. Na primjer, obrambeni dobavljač Lockheed Martin naložio je svom izvršnom direktoru da isključivo koristi privatne korporativne zrakoplove. JPMorgan je 2024. godine potrošio 882.000 dolara na osiguranje Jamieja Dimona, u odnosu na 866.000 dolara u 2023. i 761.000 dolara u 2022. godini, prema objavljenim podacima. Medijska grupa Fox izvijestila je o godišnjem porastu troškova kućne sigurnosti za izvršnog direktora Lachlana Murdocha od 2020. godine, navodeći snažan osjećaj javnog mnijenja oko njihovog poslovanja s emitiranjem, posebno tijekom izbornih godina.

„Prije bismo vidjeli rukovoditelje metama nekoga tko je imao osobnu pritužbu protiv njih, poput nezadovoljnog zaposlenika ili bivšeg poslovnog partnera, ali smjer nasilja prema vrhu tvrtke se promijenio“, rekla je Lianne Kennedy-Boudali, konzultantica za sigurnost rukovoditelja u globalnoj konzultantskoj tvrtki za rizike Control Risks.

Atentati, otmice…

Osim prijetnji atentatom, od zaštitarskih tvrtki se traži da pomognu u zaštiti od pokušaja otmice, provala u domove i praćenja. Rukovoditelji se također suočavaju s kibernetičkim prijetnjama, uključujući korištenje umjetne inteligencije za stvaranje glasovnih deepfakeova kako bi se odobrili prijenosi sredstava na mjesta s kojih se novac ne može vratiti, poput kripto novčanika. Roderick Jones, osnivač Concentrica, grupe za zaštitu rukovoditelja, rekao je da se svaka tvrtka koja kombinira „duboko javno ogorčenje s velikom bazom dioničara u maloprodaji i vidljivim rukovoditeljima sada suočava sa strukturno višim profilom rizika od repa“. Osnivači i investitori kriptovaluta bili su među prvima i najentuzijastičnijima koji su usvojili sigurnosne mjere. Coinbase je prošle godine potrošio 6,2 milijuna dolara na osobnu sigurnost svog glavnog izvršnog direktora Briana Armstronga. Nedavni niz pokušaja otmice kripto čelnika i njihovih obitelji povećao je osjećaj rizika u Europi i SAD-u. Prijetnja je djelomično potaknuta „kontinuiranom negativnom narativom oko tehnoloških stručnjaka i politizacijom tehnologije općenito“, prema riječima Konstantina Richtera, osnivača kripto tvrtke Blockdaemon vrijedne 3,3 milijarde dolara. „Svaki put kad tržište poraste, stvari postanu čudne“, dodao je. „Ključno je ostati neprimjetan.“