Stope usvajanja VPN-a po zemljama, od top 20 do - Srbije!

Najčešće se koristi za pristup geografski ograničenom sadržaju, zaobilaženje identifikacijskih provjera prilikom posjeta određenim web-stranicama te za prikrivanje IP adrese, osobito pri korištenju javnih mreža ili zaobilaženju cenzure.

Korisnici u različitim zemljama imaju različite razloge za korištenje VPN-a. U državama s ograničenim pristupom internetu ili raširenom cenzurom bilježi se veći broj preuzimanja VPN aplikacija. Ipak, sklonost korištenju VPN-a ovisi o nizu čimbenika.

Opće značajke

Cybernews redovito objavljuje izvješća o globalnim trendovima usvajanja VPN-a. Izvješće za 2026. godinu obuhvaća podatke za 2025., analizirajući preuzimanja 50 najpopularnijih VPN aplikacija u Google Play Storeu i Apple App Storeu. Podaci o preuzimanjima uspoređeni su s populacijom pojedinih zemalja kako bi se izračunale stope usvajanja.

Među 20 zemalja s najvećom uporabom VPN-a većina se nalazi u Aziji, uključujući Bliski istok, zatim u Europi, dok su preostale zemlje raspoređene u Sjevernoj Americi i Oceaniji. U Europi su Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska među deset vodećih, dok najniže stope bilježe Srbija, Crna Gora i Bugarska. Nijedna zemlja iz Južne Amerike ili Afrike nije među prvih 20 po stopama usvajanja.

U Sjedinjenim Američkim Državama stope usvajanja VPN-a stabilizirale su se nakon rasta od 2020. do 2024., dok je 2025. zabilježen pad. Najviša razina dosegnuta je 2022. godine, kada je zabilježeno 67,4 milijuna preuzimanja i stopa usvajanja od 19,75 %. Iako je prva polovica 2025. bila snažnija od iste polovice prethodne godine, ukupni godišnji rezultat bio je slabiji.

Više od trećine deset zemalja s najvišim stopama usvajanja nalazi se na Arapskom poluotoku. Ujedinjeni Arapski Emirati zauzimaju prvo mjesto s prosječnom stopom usvajanja od 71 % u razdoblju od 2020. do 2025.

Razvijene zemlje

Među najrazvijenijim zemljama svijeta, odnosno članicama skupine G7, samo su Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo ušle među deset vodećih po usvajanju VPN-a. Sjedinjene Američke Države nalaze se na 21. mjestu, s vrhuncem od 19,75 % u 2022. i padom na 16,20 % u 2025. Ujedinjeno Kraljevstvo bilježi kontinuirani rast i doseže 27,48 % u 2025. Kanada i Njemačka također su među dvadeset vodećih, iako s blažim oscilacijama. Francuska je zabilježila značajan rast i ušla u top 10, dok Italija i Japan ostaju pri dnu ljestvice s niskim stopama usvajanja.

Globalno gledano, u većini analiziranih zemalja stope usvajanja stagniraju ili padaju. Najuspješnija godina bila je 2024., dok 2025. nije donijela daljnji globalni rast. Regionalno, najviše stope usvajanja bilježe se na Bliskom istoku, dok su najniže u Africi.

Specifičnosti

Kina predstavlja specifičan slučaj jer ima najnižu stopu usvajanja među analiziranim zemljama, dok je Hong Kong među prvih 15, što ukazuje na razlike u pristupu internetskoj cenzuri i privatnosti. Politički sukobi također imaju značajan utjecaj na korištenje VPN-a. U Ukrajini je stopa usvajanja porasla s 6,14 % u 2021. na 18,92 % u 2022., dok je u Rusiji u istom razdoblju porasla s 4,28 % na 42,20 %, što upućuje na izravan utjecaj geopolitičkih događaja.

Najviše i najmanje

Prema podacima za razdoblje od 2020. do 2025., zemlje s najvišim stopama usvajanja VPN-a uključuju Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Oman, Singapur, Nauru, Saudijsku Arabiju, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemsku, Jordan i Francusku. S druge strane, najniže stope bilježe Kina, Malavi, Kongo, Angola, Zambija, Kamerun, Ruanda, Zimbabve, Obala Bjelokosti i Vanuatu.