Što vrijedi za Srbiju, ne vrijedi za Jordan i Keniju

Prošle godine proizvođač alata za hakiranje telefona Cellebrite suspendirao je srpsku policiju kao kupca, nakon što su lokalna policija i obavještajne agencije koristile njegove alate za hakiranje telefona novinara i aktivista i postavljanje špijunskog softvera. No, nakon nedavnih sličnih optužbi u Jordanu i Keniji, tvrtka sa sjedištem u Izraelu odbacila ih je i odbila istražiti.



Prema izvješću istraživača sa Sveučilišta Citizen Lab u Torontu (Kanada), kenijska vlada koristila je Cellebriteove alate za otključavanje telefona lokalnog aktivista i političara dok je bio u policijskom pritvoru. U drugom izvješću optužili su jordansku vladu za provalu u telefone nekoliko lokalnih aktivista i prosvjednika uz pomoć Cellebriteovih alata.



U obje istrage Citizen Lab je na telefonima žrtava pronašao tragove određene aplikacije povezane s Cellebriteom. Istraživači te tragove smatraju signalom visoke pouzdanosti korištenja Cellebriteovih alata. Ista je ista aplikacija prethodno pronađena na VirusTotalu, repozitoriju zlonamjernog softvera, i bila potpisana digitalnim certifikatima u vlasništvu Cellebritea.



Drugi su istraživači također povezali istu aplikaciju sa Cellebriteom. No, iz te su tvrtke poručili kako neće odgovarati na špekulacije i pozvali zainteresirane organizacije na izravnu komunikaciju. Smatraju kako situacije s Kenijom i Jordanom nisu usporedive s onom u Srbiji i upozorili kako "visoka pouzdanost nije izravan dokaz".



Osim sa Srbijom, prekinuli su odnose s Bangladešom i Mjanmarom, kao i Rusijom i Bjelorusijom tijekom 2021. te Hong Kongom i Kinom.

