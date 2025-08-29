Spriječili smo hakere u zlorabi umjetne inteligencije, tvrdi Anthropic

Podijelit će studije slučaja - koje pokazuju kako su napadači pokušali koristiti Claude za stvaranje štetnog sadržaja - kako bi pomogli drugima u razumijevanju rizika.

Anthropic je objavio kako je otkrio i blokirao hakere koji su pokušavali zloupotrijebiti njihov sustav Claude AI za pisanje phishing e-poruka, stvaranje zlonamjernog koda i zaobilaženje sigurnosnih filtera. Nalazi tvrtke, objavljeni u izvješću, ističu rastuću zabrinutost zbog porasta korištenja alata umjetne inteligencije u kriminalne svrhe.

U izvješću Anthropic navodi kako su njihovi interni sustavi zaustavili napade. Podijelit će studije slučaja - koje pokazuju kako su napadači pokušali koristiti Claude za stvaranje štetnog sadržaja - kako bi pomogli drugima u razumijevanju rizika.

Također su navedeni pokušaji korištenja Claudea za izradu prilagođenih phishing e-poruka, pisanje ili ispravljanje isječaka zlonamjernog koda i zaobilaženje zaštitnih mjera ponovljenim poticanjem. Opisani su i napori za skriptiranje utjecajnih kampanja generiranjem uvjerljivih objava u velikim razmjerima i pomaganjem hakerima s niskim vještinama s detaljnim uputama.

Tvrtka nije objavila tehničke pokazatelje poput IP adresa ili upita, ali je rekla kako je zabranila uključene korisničke račune i pooštrila filtere. Naveli su kako slijede stroge sigurnosne prakse, uključujući redovito testiranje i vanjske preglede. Planiraju nastaviti objavljivati ​​izvješća kada pronađe veće prijetnje.