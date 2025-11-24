Skandal s kineskim električnim autobusima izaziva zabrinutost u Europi

Otprilike 300 novih električnih autobusa pridružilo bi se gradskoj floti kao dio norveškog plana da sav javni prijevoz bude bez štetnih emisija do 2030. godine.

Za Oslo, svaki je autobus obećavao niže operativne troškove, besprijekorna ažuriranja putem bežične mreže i praćenje performansi temeljeno na podacima. Projekt je brzo postao studija slučaja čiste mobilnosti – učinkovite, povezane i skalabilne.

Ali, u pozadini, Ruterovi inženjeri su tajno provodili testove kibernetičke sigurnosti na novoj floti. I ti su testovi otkrili šokantnu slabost koja se skrivala na očigled. Istražitelji su otkrili da se autobusima Yutong EV može pristupiti daljinski sa servera u Kini. Pomoću softvera, proizvođač bi – teoretski – mogao daljinski isključiti vozni park.

Sve bi to bilo moguće putem daljinske kontrole koji upravlja svakim autobusom. Panika se potom proširila na Dansku i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Movia, najveći pružatelj usluga javnog prijevoza u Danskoj, također ima u svom vlasništvu 262 električna kineska autobusa tvrtke Yutong. I Velika Britanija je počela integrirati ove kineske električne autobuse u svoju postojeću flotu.

Ovo otkriće izaziva širu zabrinutost

Kako je onda Norveška zapravo došla do prvog otkrića? Ranije ovog ljeta, Ruter je odvezao jedan od svojih novih Yutong autobusa u jedinstveno testno okruženje. Uvezao je kineski električni autobus duboko u napušteni rudnik na padini planine. I test je stvoren da odgovori na jedno pitanje. Može li autobus biti hakiran na daljinu? Stručnjaci za kibernetičku sigurnost vratili su se sa šokantnim zaključkom. Da, autobusi bi mogli biti daljinski hakirani. Teoretski, kineski električni autobusi mogli bi se hakirati korištenjem sustava upravljanja baterijom.

I upravo je to otkriće izazvalo paniku diljem Europe. To je također potaknulo šire rasprave o širim sigurnosnim problemima. Te se zabrinutosti uglavnom usredotočuju na rastuće oslanjanje na tehnologiju proizvedenu i isporučenu u Kini.

„Norveška i Danska upozorile su nas na postojanje prekidača za gašenje s dvojnom namjenom u električnim autobusima kineske proizvodnje. Ti prekidači omogućuju Kini da isključi autobuse i unese kaos u prometne sustave“, upozorila je britanska zastupnica Alicia Kearns.