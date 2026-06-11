Ruski vojni sateliti prate radarski satelit koji Ukrajini dostavlja podatke

Prošlog mjeseca četiri ruska vojna satelita promijenila su svoje orbite i krenula prema ICEYE-X36, radarskom satelitu koji ukrajinskoj vojsci dostavlja podatke od 2022. godine

Radi se o satelitima – Kosmos-2610, Kosmos-2611, Kosmos-2612 i Kosmos-2613, prema izvješću analitičke tvrtke Integrity ISR od 22. svibnja. Pojedini drugi izvori navode kako je potvrđen manji broj ruskih satelita koji su se približili finskom satelitu ICEYE-X36.

Opasni manevri dogodili su se nekoliko mjeseci nakon što su finski satelitski operater ICEYE, sa značajnim operacijama u SAD, i ukrajinsko Ministarstvo obrane potpisali novi sporazum o suradnji. Prema uvjetima sporazuma, ukrajinske oružane snage dobile su prošireni pristup visokokvalitetnim radarskim satelitskim snimkama sofisticiranog finskog satelita.

Između 14. i 20. svibnja ruski sateliti su počeli manevrirati, a njihov orbitalni nagib pomaknuo se za 0,8 stupnjeva. Kao rezultat toga, završili su u istoj orbiti kao i ICEYE-X36, na visini od 550 kilometara i s nagibom od 97,8 stupnjeva. Neli stručnjaci smatraju kako nije riječ o praćenju finskog satelita.

Do 29. svibnja ruski sateliti su se približili finskom satelitu na svega nekoliko kilometara Četiri takva približavanja zabilježene su između Kosmosa-2613 i ICEYE-X36 tijekom dva i pol sata. U dva slučaja udaljenost između satelita smanjila se na približno 13 kilometara, dok je u druga dva iznosila 16 odnosno 18 kilometara.

Prema podacima Space-Tracka i javnog dijela platforme TAROT tvrtke Saber Astronautics, sateliti Kosmos ostaju u istoj orbiti kao i finski satelit, što ih pozicionira tako da mu se u bilo kojem trenutku mogu ponovno približiti.

ICEYE-ovi sateliti i sateliti sličnih tvrtki koriste SAR (Synthetic Aperture Radar, sintetički aperturni radar) tehnologiju. Umjesto optičke kamere, antena šalje radiosnop prema Zemlji i bilježi njegov odraz od površine planeta. Za razliku od konvencionalnih optičkih kamera, SAR može prikazati precizne konture terena. Budući da radiosnop prodire kroz oblake i reflektira se neovisno o uvjetima osvjetljenja, visokoprecizne slike mogu se snimati nekoliko puta dnevno, gotovo u bilo koje doba dana, a promjene na tlu mogu se pratiti tijekom cijelog dana.

Tehnologija se koristi u širokom rasponu namjena, između ostalog za praćenje morskog leda i izlijevanja nafte, a gotovo je nezamjenjiva u vojnim primjenama.

ICEYE je lansirao preko 70 satelita, a podaci Space-Tracka pokazuju da su trenutno aktivna 54. Tvrtka ima ugovore s vojnim organizacijama iz nekoliko zapadnih zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, Poljsku, Njemačku i Finsku.

Rafał Modrzewski, glavni izvršni direktor ICEYE-a ICEYE

Od početka ruske invazije na Ukrajinu ICEYE je potpisao sporazum s Dobrotvornom zakladom Serhiy Prytula. Prema njegovim uvjetima, zaklada je financirala puni pristup ukrajinskih oružanih snaga jednom od ICEYE-ovih radarskih satelita.

Glavna obavještajna uprava Ukrajine kasnije je objavila da je dobila više od 4.000 satelitskih snimaka ruskih vojnih objekata, uključujući zračne luke, rafinerije nafte, pomorske luke i drugu infrastrukturu.

Godine 2025. glavni izvršni direktor ICEYE-a, Rafał Modrzewski, prisustvovao je sastanku na kojem su sudjelovali ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, finski predsjednik Alexander Stubb te predstavnici obrambene industrije.