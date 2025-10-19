Ruski kibernetički napadi na članice NATO-a porasli za 25% u godini dana

Ruski kibernetički napadi na zemlje NATO-a porasli su za 25 posto u jednoj godini, prema novoj analizi Microsofta

Iako je Ukrajina i dalje glavna meta Rusije, izvješće je pokazalo da su ostalih 10 zemalja članice NATO-a također sve učestalije mete.

Dvadeset posto ruskih kibernetičkih napada bilo je usmjereno na Sjedinjene Američke Države, zatim na Ujedinjeno Kraljevstvo s 12 posto i Njemačku sa 6 posto.

Belgija, Italija, Estonija, Francuska, Nizozemska i Poljska bile su meta 5 posto ili manje ruskih kibernetičkih napada.

Do učestalijih napada dolazi usred rastućih napetosti između Rusije i Europske unije. Ranije ovog mjeseca, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen optužila je Rusiju da vodi „namjernu i ciljanu kampanju sive zone“ protiv Europe nakon upada dronova u njezin zračni prostor, nazivajući to „hibridnim ratovanjem“.

„Ovo nije slučajno uznemiravanje. To je koherentna i eskalirajuća kampanja za uznemiravanje naših građana, testiranje naše odlučnosti, podjelu naše Unije i slabljenje naše podrške Ukrajini“, rekla je zastupnicima Europskog parlamenta u Strasbourgu.

U Microsoftovoj analizi navodi se da je ruski prelazak na širu skupinu ciljeva tijekom protekle godine "doveo više organizacija u rizik od kompromitiranja", uglavnom zbog kibernetičke špijunaže, iako nije precizirano kako bi to moglo izgledati.

Navodi se da je 25 posto ruskih kibernetičkih napada bilo usmjereno na vladine agencije, a 13 posto na istraživačke skupine i neprofitne organizacije ili think tankove.

U državama članicama NATO-a, ovi se sektori smatraju "obavještajnom vrijednošću" za Rusiju usred tekućeg rata s Ukrajinom, navodi se u izvješću.

Rusi istovremeno pronalaze nove mete za kibernetičke napade. Microsoft je primijetio da je primijetio "umjereni porast" broja ruskih aktera koji ciljaju mala poduzeća u zemljama saveznicama Ukrajine, umjesto da se usredotoče na "konvencionalnije" mete poput vladinih agencija.

U izvješću se navodi da ruski akteri mogu vidjeti mala poduzeća kao lakše "okretne točke" koje mogu koristiti za pristup većim organizacijama.