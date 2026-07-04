Ranjivost na prijevare po zemljama u 2025. godini

Prijevare se i dalje razvijaju diljem globalnog gospodarstva. Kriminalne mreže sada djeluju brže, šire se učinkovitije i bolje iskorištavaju digitalne sustave nego ikad prije

Tvrtke se suočavaju s rastućim pritiskom krađe identiteta, kibernetičkog kriminala, financijskih prijevara i drugih oblika organiziranog kriminala. Istovremeno, zemlje se značajno razlikuju u svojoj sposobnosti sprječavanja i odgovora na te prijetnje.

Europa dominira vrhom ljestvice

Europske zemlje predvode globalne ljestvice otpornosti na prijevare i kibernetičke prijetnje. Luksemburg je na prvom mjestu s indeksom prijevara od 0,8. Danska, Finska, Norveška i Nizozemska zaokružuju prvih pet. Švicarska, Švedska i Austrija također ostvaruju vrlo dobre rezultate.

Nekoliko zemalja azijsko-pacifičke regije također se nalazi pri vrhu ljestvice. Singapur je na 10. mjestu u svijetu, Australija na 15., a Kanada na 18. mjestu. Te zemlje imaju koristi od snažnih institucija, stabilnih gospodarstava i strožeg regulatornog nadzora.

Rangiranje također otkriva velike regionalne razlike. Mnoge slabije rangirane zemlje bore se sa slabijim sustavima provedbe zakona, ograničenom digitalnom zaštitom i ekonomskom nestabilnošću. Takvi uvjeti stvaraju više prostora za širenje prijevarnih aktivnosti.

SAD među donjih 20 %

Sjedinjene Američke Države zauzimaju 91. mjesto među 112 zemalja, s indeksom prijevara od 3,8. To ih svrstava među donjih 20 % na globalnoj razini. Kina je rangirana još niže, na 96. mjestu, dok je Vijetnam na 97. mjestu.

Nalazi pokazuju kako kibernetički sigurnosni rizici danas podjednako pogađaju i razvijene zemlje i zemlje u razvoju. Kako se digitalni sustavi šire, tvrtke moraju dodatno ojačati strategije sprječavanja prijevara na svakom tržištu na kojem posluju.