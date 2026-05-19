Pred Svjetsko prvenstvo 2026. raste val internetskih prijevara

Uoči Svjetskog nogometnog prvenstva 2026., milijuni navijača traže ulaznice, smještaj i suvenire, a stručnjaci upozoravaju da upravo to povećava prostor za internetske prijevare

Kaspersky bilježi porast prijevarnih kampanja povezanih s prvenstvom — od lažnih prodajnih stranica za ulaznice i suvenire do e-poruka koje nude navodnu novčanu pomoć od 500.000 dolara. Tvrtka upozorava da je cilj takvih prevara krađa novca i osobnih podataka.

Među otkrivenim primjerima ističe se lažna web stranica za prodaju ulaznica. Vizualno imitira službene kanale prvenstva, koristeći prepoznatljive boje i grafički identitet kako bi ostavila dojam vjerodostojnosti.

Primjer lažne phishing web stranice koja prodaje ulaznice za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. Kaspersky

Kupcima se nudi plaćanje u više valuta i uvjerljiv, ali lažan postupak registracije, a dodatnu vjerodostojnost prevaranti pokušavaju stvoriti kontaktom putem aplikacija za razmjenu poruka. Nakon uplate, žrtve ne ostaju samo bez novca nego i bez kontrole nad bankovnim i osobnim podacima koje su prethodno unijele.

Istraživači su otkrili i lažnu trgovinu koja nudi navodnu službenu robu prvenstva, uključujući majice, plišane maskote i suvenire po izrazito sniženim cijenama.

Kako bi stekla povjerenje kupaca, stranica prikazuje oznaku „pouzdane trgovine”, a zatim traži unos osobnih i bankovnih podataka. Upravo je takav zahtjev, upozoravaju stručnjaci, jedan od najočitijih znakova prijevare.

Primjer lažne web stranice koja potiče kupnju robe vezane uz FIFA 2026 Kaspersky

Prijevare se šire i putem e-pošte. U jednom od zabilježenih slučajeva navijačima su slane poruke koje su izgledale kao službena komunikacija povezana s prvenstvom.

U porukama se spominjala navodna odluka tijela za rješavanje sporova, a korisnike se pokušavalo navesti da kliknu na poveznicu. Takve poveznice vodile su na phishing stranice namijenjene krađi osjetljivih podataka.

U drugim porukama primateljima se obećava nagrada od 500.000 dolara, navodno namijenjena za avionske karte, ulaznice i smještaj tijekom prvenstva.

Za isplatu tog navodnog iznosa od primatelja se traži da se jave pošiljatelju — što je klasičan obrazac internetske prijevare. Stručnjaci upozoravaju da uzbuđenje oko velikih sportskih događaja često smanjuje oprez korisnika.

Kaspersky upozorava i na porast neželjene pošte te sumnjivih oglasa za proizvode povezane s prvenstvom. Iza privlačnih ponuda, ističu stručnjaci, često se kriju prijevare koje mogu završiti financijskom štetom i krađom podataka.