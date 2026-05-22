Poljske vlasti okreću leđa Signalu i Švicarcima u korist vlastite aplikacije

Poljska vlada pozvala je javne službenike i "entitete unutar Nacionalnog sustava kibernetičke sigurnosti" na prestanak korištenja aplikacije Signal. Umjesto toga, trebaju koristiti šifriranu aplikaciju koju je razvila vodeća poljska istraživačka organizacija.



Signal je odbačen zbog sigurnosnih rizika, uključujući nedavne napade društvenog inženjeringa iza kojih stoje skupine koje predstavljaju trajne napredne prijetnje. Te skupine pokreću phishing napade povezane s neprijateljskim državnim agencijama, čije su mete, između ostalih, javne osobe i državni službenici.



Poljska je u ožujku najavila pokretanje mSzyfr Messengera, dizajniranog za korištenje u tijelima javne uprave, kod uključenih u Nacionalni sustav kibernetičke sigurnosti i drugih o kojima odlučuje vlada. Razvili su ga Ministarstvo digitalnih poslova i Znanstvena i akademska računalna mreža – Nacionalni istraživački institut.



Ipak, oslanja se na višestupanjsku provjeru koju osiguravaju Amerikanci. Microsoft je preporučena opcija, ali korisnici se mogu odlučiti i za Google ili FreeOTP. Ako korisnici žele zadržati pristup porukama nakon odjave s platforme, moraju postaviti ključ za oporavak, za koji se u priručniku za instalaciju predlaže pohranjivanje u upravitelju zaporki. Brojni popularni upravitelji lozinkama su ili u stranom vlasništvu ili su otvorenog računalnog koda.



Aplikacija mSzyfr nije javno dostupna. Samo pojedinci koji rade za odobrene organizacije mogu primiti pozivnice za pridruživanje. Zamjenjuje aplikaciju Threema, utemeljenu u Švicarskoj, koju je poljska vlada počela podržavati za državne dužnosnike i tijela za provođenje zakona 2022., ali podaci poput poruka ne mogu biti preneseni zbog zaštite enkripcijom.