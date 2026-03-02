Petnaest tvrtki najavljuje prekograničnu inicijativu Trusted Tech Alliance

Petnaest tehnoloških tvrtki iz Afrike, Azije, Europe i Sjeverne Amerike osnovalo je Trusted Tech Alliance (TTA) na Sigurnosnoj konferenciji u Münchenu 13. veljače ove godine

Tvrtke sudionice alijanse namjeravaju uspostaviti prekograničnu suradnju utemeljenu na jasno definiranim operativnim načelima za tehnološku infrastrukturu, uključujući povezivost, usluge u cloudu, poluvodiče, softver i umjetnu inteligenciju (artificial intelligence, AI).

Među osnivačima su Anthropic, Amazon, Cassava Technologies, Cohere, Ericsson, Google Cloud, Hanwha, Jio Platforms, Microsoft, Nokia, Nscale, NTT, Rapidus, Saab i SAP. Tvrtke su se složile oko pet temeljnih načela: transparentno upravljanje i etičko ponašanje; transparentno poslovanje uz neovisni nadzor; kontrola sigurnosti opskrbnog lanca; promicanje otvorenih digitalnih ekosustava; i poštivanje zakonskih zahtjeva za zaštitu podataka.

Poduzet će mjere za sigurniji razvoj i upravljanje tehnologijom tijekom cijelog životnog ciklusa tehnologije te će od dobavljača zahtijevati da ispunjavaju stroge sigurnosne standarde.

Voditeljica vanjskih poslova Anthropica, Sarah Heck, izjavila je: „Anthropic je ponosan što se pridružuje Trusted Tech Allianceu i što podržava američko vodstvo u području umjetne inteligencije te promovira zajednička načela za pouzdanu umjetnu inteligenciju zajedno s istomišljenicima.“

David Zapolsky, glavni direktor za globalne poslove i pravni direktor Amazona, izjavio je: „U eri brzih tehnoloških promjena, suradnja između istomišljenika u industriji ključna je za jačanje povjerenja korisnika i veće iskorištavanje tehnoloških prednosti za gospodarstvo i društvo. Pridružujemo se Trusted Tech Allianceu kako bismo ojačali našu kontinuiranu predanost pružanju pouzdane, sigurne i otporne tehnologije kupcima.“

TTA nastoji odgovoriti na izazove koji proizlaze iz brzog tehnološkog razvoja i zabrinutosti zbog potencijalnog utjecaja digitalnih tehnologija na pojedince i društva.

Okupljene oko načela transparentnosti i pouzdanosti, tvrtke žele poduprijeti šire javno povjerenje u tehnologiju.

Potpredsjednik Google Clouda za vladine poslove i javnu politiku Marcus Jadotte rekao je: „Putem Trusted Tech Alliancea želimo se zalagati za načela kojih se već pridržavamo: promicanje izbora kupaca i pružanje portfelja rješenja, omogućenim tehničkim kontrolama i lokalnim partnerstvima, kako bismo ispunili stroge zahtjeve suverenosti i regionalne standarde.“

Tvrtke uključene u savez surađivat će s vladama i klijentima kako bi promovirale odgovorno korištenje novih tehnologija.

Prema izjavi grupe, Članstvo je otvoreno i drugim globalnim tvrtkama koji su predani ovim praksama.

TTA navodi da namjerava poduprijeti nacionalne i međunarodne inicijative za jačanje tehnološke otpornosti i konkurentnosti.