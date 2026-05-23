NASA potvrdila novo curenje u ruskom segmentu svemirske postaje

Nakon što se početkom godine činilo da je višegodišnji problem saniran, NASA je ponovno potvrdila gubitak atmosfere iz problematičnog dijela ruske sekcije Međunarodne svemirske postaje

Mreža subota, 23. svibnja 2026. u 04:04
📷 nasa
nasa

NASA je potvrdila da je ruski segment Međunarodne svemirske postaje ponovno počeo gubiti atmosferu u svemir, svega nekoliko mjeseci nakon što se činilo da je dugotrajni problem stavljen pod kontrolu. Novo curenje trenutačno ne ugrožava posadu ni rad postaje, ali ponovno otvara pitanje koliko dugo ISS može sigurno ostati u funkciji.

Izvor problema je mali ruski modul PrK, prijelazni tunel spojen na servisni modul Zvezda, u kojem se već godinama pojavljuju mikroskopske strukturne pukotine. Inženjeri NASA-e i Roscosmosa curenje prate više od pet godina, a potraga za točnim uzrokom pokazala se iznimno zahtjevnom. Početkom godine objavljeno je da je tlak u tom dijelu postaje stabiliziran, no pokazalo se da rješenje nije bilo trajno.

Novo pogoršanje zabilježeno je 1. svibnja, nakon istovara tereta iz letjelice Progress 95, kada je Roscosmos uočio spor pad tlaka u modulu PrK. Prema NASA-inim podacima, riječ je o gubitku od oko 0,45 kilograma zraka dnevno, zbog čega se taj dio postaje održava na nižem tlaku uz povremeno dodatno dopunjavanje. 

ruski segment međunarodne svemirske postaje 📷 wikipedia
ruski segment međunarodne svemirske postaje wikipedia

Iako NASA ističe da zasad nema posljedica za astronaute ni za operativni rad postaje, povratak curenja ponovno je usmjerio pozornost na stanje sve starije orbitalne infrastrukture. Pojedini dijelovi ISS-a u orbiti su već gotovo tri desetljeća, pa svaki novi tehnički problem dodatno pojačava raspravu o granicama produljenja životnog vijeka postaje.

Problem curenja zato više nije samo tehnički detalj u održavanju orbitalnog laboratorija, nego i podsjetnik da će odluka o budućnosti ISS-a sve više ovisiti o stvarnom stanju hardvera. Dok NASA i partneri planiraju završnu fazu rada postaje i prijelaz prema novim komercijalnim orbitalnim platformama, svaki sličan incident dodatno povećava pritisak da se granica sigurnog rada precizno definira.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi