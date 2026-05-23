NASA potvrdila novo curenje u ruskom segmentu svemirske postaje

Nakon što se početkom godine činilo da je višegodišnji problem saniran, NASA je ponovno potvrdila gubitak atmosfere iz problematičnog dijela ruske sekcije Međunarodne svemirske postaje

NASA je potvrdila da je ruski segment Međunarodne svemirske postaje ponovno počeo gubiti atmosferu u svemir, svega nekoliko mjeseci nakon što se činilo da je dugotrajni problem stavljen pod kontrolu. Novo curenje trenutačno ne ugrožava posadu ni rad postaje, ali ponovno otvara pitanje koliko dugo ISS može sigurno ostati u funkciji.

Izvor problema je mali ruski modul PrK, prijelazni tunel spojen na servisni modul Zvezda, u kojem se već godinama pojavljuju mikroskopske strukturne pukotine. Inženjeri NASA-e i Roscosmosa curenje prate više od pet godina, a potraga za točnim uzrokom pokazala se iznimno zahtjevnom. Početkom godine objavljeno je da je tlak u tom dijelu postaje stabiliziran, no pokazalo se da rješenje nije bilo trajno.

Novo pogoršanje zabilježeno je 1. svibnja, nakon istovara tereta iz letjelice Progress 95, kada je Roscosmos uočio spor pad tlaka u modulu PrK. Prema NASA-inim podacima, riječ je o gubitku od oko 0,45 kilograma zraka dnevno, zbog čega se taj dio postaje održava na nižem tlaku uz povremeno dodatno dopunjavanje.

Iako NASA ističe da zasad nema posljedica za astronaute ni za operativni rad postaje, povratak curenja ponovno je usmjerio pozornost na stanje sve starije orbitalne infrastrukture. Pojedini dijelovi ISS-a u orbiti su već gotovo tri desetljeća, pa svaki novi tehnički problem dodatno pojačava raspravu o granicama produljenja životnog vijeka postaje.

Problem curenja zato više nije samo tehnički detalj u održavanju orbitalnog laboratorija, nego i podsjetnik da će odluka o budućnosti ISS-a sve više ovisiti o stvarnom stanju hardvera. Dok NASA i partneri planiraju završnu fazu rada postaje i prijelaz prema novim komercijalnim orbitalnim platformama, svaki sličan incident dodatno povećava pritisak da se granica sigurnog rada precizno definira.