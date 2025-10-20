Napadi ransomwarea porasli su za 47% u 2025.

Između siječnja i rujna, istraživači tvrtke za kibernetičku sigurnost NordStellar pratili su više od 6.300 slučajeva ransomwarea na dark webu, to je skok od 47% u usporedbi s istim razdobljem lani

Mreža ponedjeljak, 20. listopada 2025. u 05:45

Podaci, prikupljeni s više od 200 blogova koje vode operateri ransomwarea, prikazuju zabrinjavajuću sliku o tome koliko su ti napadi postali rašireni i organizirani.

SAD glavna meta

Sjedinjene Američke Države činile su više od polovice svih identificiranih incidenata u trećem tromjesečju, zabilježivši 686 slučajeva od oko 1.274 gdje su potvrđene lokacije žrtava. Kanada, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska slijede s određenom razlikom. Analitičari povezuju tu koncentraciju s velikim brojem javnih i profitabilnih tvrtki sa sjedištem u SAD-u, uz regulatorni pritisak koji često tjera tvrtke da brzo rješavaju incidente kako bi ograničile operativnu štetu.

Proizvodnja najranjivija

Proizvodni sektor najviše je stradao posljednjih mjeseci, s 245 prijavljenih slučajeva između srpnja i rujna. Visoki troškovi proizvodnje i ovisnost o složenim lancima opskrbe čine proizvođače ranjivijima, posebno kada stariji sustavi ostaju neinstalirani ili se uvelike oslanjaju na treće strane.

Druge industrije koje su teško pogođene uključuju profesionalne i tehničke usluge, informacijsku tehnologiju, građevinarstvo i financijske usluge. Tvrtke u tim sektorima obično rukuju vrijednim podacima ili ključnim sustavima, što povećava privlačnost za operatere ransomwarea.

SME najnezaštićeniji

Mala i srednja poduzeća i dalje su glavne mete, posebno ona s manje od 200 zaposlenika i godišnjim prihodima između 5 i 25 milijuna dolara. Ograničeni proračuni za kibernetičku sigurnost i manje razvijena IT infrastruktura olakšavaju im infiltraciju. Mnogima nedostaju resursi za temeljitu istragu incidenata ili njihovo prijavljivanje vlastima.

Napadači često pretpostavljaju da će te tvrtke brže platiti otkupninu kako bi izbjegle dulje zastoje, gubitak podataka ili štetu na ugledu koja bi inače mogla osakatiti njihovo poslovanje.

Ransomware bande

Dugogodišnje kriminalne skupine i dalje dominiraju područjem ransomwarea. Sindikat Qilin predvodio je aktivnost u trećem tromjesečju s više od 240 incidenata, a slijede ga Akira, INC Ransom, Play i Safepay.

Dok su Qilin, Akira i Play aktivni već nekoliko godina, noviji igrači poput Safepaya brzo su stekli popularnost od kraja 2024. godine.
Uspon ransomware-as-a-service (RaaS),  gdje programeri iznajmljuju zlonamjerni softver i infrastrukturu povezanim tvrtkama... također je potaknuo porast. Taj model smanjuje ulaznu barijeru za napadače i pomaže kriminalnim mrežama da se brže šire.

Proaktivna zaštita

Podaci NordStellara sugeriraju da upornost ransomwarea odražava koliko je model i dalje profitabilan. Mnoge organizacije, čak i nakon plaćanja otkupnine, bore se za ponovno dobivanje punog pristupa svojim sustavima ili riskiraju suočavanje s drugim zahtjevom.

Stručnjaci savjetuju tvrtkama da se usredotoče na proaktivnu zaštitu, a ne samo na oporavak. To znači provedbu obuke o kibernetičkoj sigurnosti kako bi se identificirale phishing prijevare, provođenje višefaktorske autentifikacije i usvajanje snažnih sustava za upravljanje lozinkama.
Praćenje vanjskih ranjivosti, skeniranje procurenih podataka na dark webu i pohranjivanje kritičnih sigurnosnih kopija odvojeno od glavnih mreža također može smanjiti izloženost.
Kako sve više tvrtki usvaja hibridni i udaljeni rad, broj neupravljanih uređaja i vanjskih veza nastavlja rasti, proširujući površinu za napad. Redovite provjere nepoznatih ranjivosti i strožiji sigurnosni pregledi dobavljača sve su važniji.

Uzlazni trend

Uzlazni trend napada ransomwarea ne pokazuje znakove usporavanja. S više od 1.900 incidenata zabilježenih samo u trećem tromjesečju, 2025. godina se potvrđuje kao jedna od najaktivnijih godina za ransomware u povijesti.

Za poslovne lidere poruka je jasna: ransomware više nije rijetka ili izolirana prijetnja, već stalni izazov koji zahtijeva trajnu pažnju, bolju obuku i otpornu infrastrukturu.
 

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


HI-FI SETUP TJEDNA

Novosti

Audio-Technica & Elipson

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi