Najnadziraniji gradovi na svijetu

Prema podacima Comparitecha, indijski gradovi dominiraju globalnom ljestvicom najnadziranijih gradova, a Hyderabad (79 kamera na 1.000 stanovnika) prednjači na svjetskoj razini

Osam od deset najnadziranijih gradova nalazi se u Aziji, dok su preostala dva u Rusiji.

Kina raspolaže s oko 700 milijuna nadzornih kamera (494 na 1.000 stanovnika), iako podaci po pojedinim gradovima nisu dostupni. Procjenjuje se da u Kini dolazi jedna kamera na svaka dva stanovnika. Kineski sustav nadzornih kamera naziva se SkyNet, a njime upravlja vladajuća Komunistička partija.

Iako Kina prednjači u nadzoru stanovništva zahvaljujući opsežnim sustavima nadzora, i druge zemlje sve intenzivnije razvijaju slične prakse. Među njima su brojni gradovi u Indiji, Rusiji i Južnoj Koreji, kao i Lahore, Kabul, Singapur, London, Istanbul, New York i Los Angeles.