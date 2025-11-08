Meta zarađuje milijarde dolara na poplavi lažnih oglasa

Uz to, korisnici se susreću s dodatnih 22 milijarde „organskih“ prijevara, poput lažnih oglasa na tržištu i lažnih ponuda za posao. Razmjeri su ogromni, a ljudi koji stoje iza toga iskorištavaju povjerenje koje korisnici imaju u brendove i javne osobe.

Ogromna zarada

Meta je predvidjela da će 10% njezinih prihoda u 2024. godini doći od oglasa za prijevare i zabranjenu robu, pokazuju dokumenti koje je vidio Reuters. Div društvenih medija interno procjenjuje da njezine platforme korisnicima prikazuju 15 milijardi lažnih oglasa dnevno. Među njezinim odgovorima na sumnjive prevarantske trgovce bili su naplaćivanje premije za oglase i objavljivanje izvješća o "najprevarantima".



Meta je krajem prošle godine interno predvidjela da će oko 10% svojih ukupnih godišnjih prihoda - ili 16 milijardi američkih dolara - zaraditi od oglašavanja prijevara i zabranjene robe, pokazuju interni dokumenti tvrtke.



Reuters je pregledao zbirku prethodno neobjavljenih dokumenata koji također pokazuju da div društvenih medija najmanje tri godine nije uspio identificirati i zaustaviti lavinu oglasa koji su milijarde korisnika Facebooka, Instagrama i WhatsAppa izložili prijevarnim shemama e-trgovine i ulaganja, ilegalnim online kockarnicama i prodaji zabranjenih medicinskih proizvoda.



U prosjeku, navodi se u jednom dokumentu iz prosinca 2024. godine, tvrtka korisnicima svojih platformi svakodnevno prikazuje otprilike 15 milijardi lažnih oglasa „višeg rizika“ – onih koji pokazuju jasne znakove prijevare. Meta ostvaruje oko 7 milijardi dolara godišnjeg prihoda od te kategorije lažnih oglasa svake godine, navodi se u drugom dokumentu s kraja 2024. godine.



Velik dio prijevare proizašao je iz sumnjivog ponašanja marketinških stručnjaka da bi ih Metini interni sustavi upozorenja označili. No, tvrtka zabranjuje oglašivače samo ako njezini automatizirani sustavi predviđaju da je barem 95% sigurno da marketinški stručnjaci čine prijevaru, pokazuju dokumenti. Ako je tvrtka manje sigurna - ali i dalje vjeruje da je oglašivač vjerojatni prevarant - Meta naplaćuje više cijene oglasa kao kaznu, prema dokumentima. Ideja je odvratiti sumnjive oglašivače od postavljanja oglasa.



U dokumentima se nadalje navodi da će korisnici koji kliknu na lažne oglase vjerojatno vidjeti više njih zbog Metinog sustava za personalizaciju oglasa, koji pokušava prikazivati ​​oglase na temelju interesa korisnika.



Detalji Metine povjerljive samoprocjene preuzeti su iz dokumenata nastalih između 2021. i ove godine u Metinim odjelima za financije, lobiranje, inženjering i sigurnost. Zajedno odražavaju Metine napore da kvantificira opseg zlouporabe na svojim platformama - i oklijevanje tvrtke da se obračuna s načinima koji bi mogli naštetiti njezinim poslovnim interesima.



Metino prihvaćanje prihoda od izvora za koje sumnja da čine prijevaru naglašava nedostatak regulatornog nadzora nad oglašivačkom industrijom, rekao je ispitivač prijevara i bivši istražitelj sigurnosti Mete koji sada vodi konzultantsku tvrtku pod nazivom Risky Business Solutions Sandeep Abraham.



„Ako regulatori ne bi tolerirali banke koje profitiraju od prijevare, ne bi to trebali tolerirati ni u tehnologiji“, rekao je za Reuters.

Istrage

Metino vlastito istraživanje sugerira da su njezini proizvodi postali stup globalne ekonomije prijevara. U prezentaciji sigurnosnog osoblja u svibnju 2025. procijenjeno je da su platforme tvrtke bile uključene u trećinu svih uspješnih prijevara u SAD-u. Meta je također u drugim internim dokumentima priznala da neki od njezinih glavnih konkurenata rade bolji posao u iskorjenjivanju prijevara na svojim platformama.



„Lakše je oglašavati prijevare na Meta platformama nego na Googleu“, zaključila je interna Meta analiza iz travnja 2025. godine o online zajednicama u kojima prevaranti raspravljaju o svojoj trgovini. Dokument ne navodi razloge za taj zaključak.



Uvidi iz dokumenata dolaze u vrijeme kada regulatori diljem svijeta potiču tvrtku da učini više kako bi zaštitila svoje korisnike od online prijevara. U SAD-u, Komisija za vrijednosne papire i burze istražuje Metu zbog prikazivanja oglasa za financijske prijevare, prema internim dokumentima. U Velikoj Britaniji, regulator je prošle godine izjavio da je otkrio da su Metini proizvodi bili uključeni u 54% svih gubitaka povezanih s prijevarama u plaćanjima u 2023. godini, što je više nego dvostruko više od svih ostalih društvenih platformi zajedno.