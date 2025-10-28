Kina stvorila je vlastiti BIOS za računala

Nvidia je već izgubila pristup kineskim AI serverima, koji se smatraju previše politički osjetljivima

Peking sada vrši pritisak na svoje proizvođače da uklone sav američki hardver i softver sa svojih strojeva. A BIOS je dio igre jer upravlja prvim pokretanjem svakog računala.

Trinaest kineskih tvrtki, uključujući Huawei, razvija vlasnički firmware pod nazivom UBIOS. Ta inicijativa ima za cilj nacionalno računalstvo bez ikakve ovisnosti o Intelu ili AMD-u.

Osnovan je GCC je kako bi se ojačala IT neovisnost koju Peking aktivno teži. Trinaest najvećih digitalnih kineskih tvrtki surađuje oko poznatog Dokumenta 79, koji nameće strategiju kineske digitalne neovisnosti.

Kina proizvodi svoja računala, pa tako diktira i interna pravila. Lokalno kontrolirani sloj osnovnog softvera pruža sigurniji osjećaj kineskoj vlasti. UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), odnosno moderni nasljednik tradicionalnog BIOS-a ostaje vezan uz američke tvrtke koji se smatraju previše rizičnima u aktualnim geopolitičkim napetostima.

Firmware radi prije pokretanja Windowsa ili Linuxa, u pozadini, tijekom pokretanja računala. Provjerava komponente, postavlja frekvencije i provjerava zaštite potrebne za nadolazeći sustav.